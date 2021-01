Dévoilement des modèles de puces Intel série 500, une entreprise confrontée à une pénurie de puces ?



À l'approche de la présentation mi-janvier de ses processeurs de bureau Rocket Lake-S de 11e génération et des chipsets Intel de série 500 qui les accompagnent, nous jetons un premier coup d'œil aux trois modèles de chipsets de série 500 de l'écurie Intel.



Il s'agit du Z590 d'Intel, le B560 de milieu de gamme et le H510 d'entrée de gamme. Intel a même créé des logos pour les trois jeux de puces, qui pourraient figurer sur les emballages de vente au détail et les supports marketing des cartes mères. Alors que les processeurs "Rocket Lake-S" de la 11e génération de cœurs devraient être rétrocompatibles avec les cartes mères Socket LGA1200 de la série 400 existantes, le choix d'une carte mère de la série 500 présente des avantages majeurs.







Pour commencer, les cartes mères basées sur le chipset Z590 disposent d'un bus de chipset DMI 3.0 à 8 voies plus gros entre le processeur et la PCH, ce qui double la largeur de bande du bus de chipset à 64 Gbps par direction. Les cartes mères des jeux de puces de la série 500 disposent également d'un emplacement M.2 NVMe relié au processeur, qui fonctionne avec le "Rocket Lake-S", puisque le processeur met en place 28 voies PCIe. 16 de ces voies vont vers l'interface PEG, 8 vers le bus du jeu de puces et 4 vers cet emplacement NVMe dédié.



Dans un autre domaine, la publication technologique chinoise MyDrivers rapporte qu'Intel prévoit une pénurie de puces de carte mère pour le premier trimestre 2021, la disponibilité des puces d'entrée de gamme de la série 400, telles que les H410 et B460, étant limitée. Cela pourrait avoir un impact sur le prix des cartes mères.



VIDEOCARDZ