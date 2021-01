La gamme de processeurs AMD Ryzen Threadripper série 5000 "Genesis Peak" pourrait commencer avec un modèle à 16 coeurs.



AMD est sur le point de présenter sa nouvelle génération de processeurs Ryzen Threadripper dans les semaines à venir, et des rumeurs laissent entendre que cela pourrait se produire lors du CES de cette année. La nouvelle plateforme Ryzen Threadripper porte le nom de code Genesis Peak. Si l'on regarde les processeurs actuels de la série 3000 "Castle Peak" Threadripper, ils ont été lancés lors du CES 2020, avec une disponibilité en février.



Nous supposons donc que la prochaine série 5000 "Genesis Peak" sera lancée lors de l'événement virtuel du CES, pendant le salon AMD. Grâce aux informations de Yuri "1usmus" Bubliy, nous avons appris qu'AMD va lancer la gamme de Threadrippers de nouvelle génération avec un processeur 16 cœurs. "1usmus" a posté une énigme sur Twitter, qui est en fait un code hexadécimal qui se traduit par "GENESIS 16 CORES".







La génération actuelle de processeurs Threadripper Castle Peak commence à 24 cœurs, et va jusqu'à des modèles à 64 cœurs. Il serait donc intéressant de voir où AMD voit le modèle à 16 cœurs dans la pile et pourquoi elle a choisi de le faire. Les spécifications exactes de ce processeur sont inconnues, nous devons donc attendre l'événement d'annonce.



On ne sait pas non plus si la carte mère TRX40 existante offrira un support pour les processeurs Genesis Peak 5000 de la série Threadripper basés sur Zen 3 ou si AMD introduira une nouvelle plate-forme pour ce type de processeur.



VIDEOCARDZ