ASUS nous propose un nouveau casque Gamers : Le ROG Delta S Noir.



















Dominez avec un son supérieur



Le casque de jeu ROG Delta S offre un son impeccable, clair et détaillé pour donner aux joueurs sérieux l'avantage de gagner. Il est doté de la technologie QUAD DAC™ et du microphone antibruit ASUS AI, leader du secteur, de qualité hi-fi ESS 9281. Avec un poids total de seulement 300 grammes et des coussinets ergonomiques ROG Hybrid en forme de D, le ROG Delta S offre un confort inégalé lors de sessions de jeu prolongées. Son connecteur USB-C vous permet de jouer sur votre PC, puis de passer à votre console de jeu ou à votre appareil mobile sans avoir à changer de casque.



ESS 9281 Quad-DAC haute résolution



Le convertisseur numérique-analogique (CNA) ESS 9281 est doté de la technologie QUAD DAC™ qui permet un traitement audio sans perte. Chacun de ses quatre DAC consacre une puissance de traitement à un sous-ensemble de la gamme des fréquences audibles, des graves, des médiums, des aigus et des ultra-aigus. Les quatre signaux sont ensuite combinés, ce qui produit un son plus clair avec un rapport signal/bruit impressionnant de 130 dB, bien plus élevé que celui de tout autre appareil comparable sur le marché. Entendez chaque détail et profitez d'un son clair et net pour une expérience audio authentique avec le ROG Delta S.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Construit en MQA Renderer



Master Quality Authenticated (MQA) est une technologie audio primée qui offre un son de qualité studio et révèle chaque détail de l'enregistrement original. La technologie MQA Renderer du casque ROG Delta S peut se connecter à un signal MQA de base - dans les applications de service de streaming mondial telles que TIDAL - pour compléter le "déroulement" final d'un fichier musical MQA et fournir une qualité audio incroyable.



Un haut niveau de SNR dans les jeux du SPF



Un rapport signal/bruit (SNR) élevé est essentiel pour les casques de jeu, en particulier dans les jeux FPS. Un rapport signal/bruit élevé vous permet de localiser avec précision l'origine des pas de l'ennemi ou d'identifier l'emplacement des tirs ou des explosions sur le champ de bataille. Grâce à sa conception quad-DAC, le ROG Delta S est capable d'atteindre un rapport SNR sans précédent de 130 dB, un niveau que n'atteignent pas les casques de jeu à un seul DAC.



Des hauts cristallins et des basses percutantes



Les pilotes ASUS Essence exclusifs à ROG Delta S ont été équipés de la technologie Audio Signal Diversion pour un son plus clair. De plus, les haut-parleurs ont une large réponse en fréquence de 20 à 40 kHz pour fournir des basses incroyablement fortes et un son de jeu optimisé, afin que vous puissiez entendre chaque détail tout en profitant d'une expérience acoustique immersive.



Technologie exclusive d'hyper-sol



La technologie exclusive ROG Hyper-Grounding utilise un circuit imprimé multicouche et une disposition spéciale pour éviter les interférences électromagnétiques, garantissant que tout ce que vous entendez est un son pur et sans bruit.



AI Microphone anti-bruit



Le microphone anti-bruit ASUS AI (AI Mic) est doté d'un processeur dédié conçu pour réduire plus de 50 millions de types de bruits de fond tout en préservant les harmoniques vocales pour une communication vocale claire dans le jeu. Les bruits de fond courants tels que les bavardages, les claquements de clavier et les clics de souris sont réduits jusqu'à 95 %.



Le micro AI est unidirectionnel, détachable et certifié par Discord et TeamSpeak. Un témoin lumineux situé à l'extrémité de la perche clignote en rouge lorsque le microphone est en mode silencieux, ce qui vous permet de déterminer facilement son état.



Compatibilité multi-plateforme



Le connecteur USB-C permet des expériences audio * haute-fidélité avec les PC, les Mac, les appareils mobiles et les consoles de jeu telles que le Nintendo Switch et la PlayStation ** de Sony.



* Son surround disponible uniquement sur les appareils compatibles ou via le logiciel Armoury Crate.

** Utilisation du câble adaptateur USB-C vers USB 2.0 fourni.



Conçu pour le confort



Par rapport aux oreillettes ovales, les oreillettes ergonomiques en forme de D du ROG Delta S épousent parfaitement la forme de vos oreilles, réduisant ainsi jusqu'à 20 % les zones de contact inutiles. Les conducteurs de chaque oreille sont inclinés de 12 degrés, ce qui correspond à l'angle naturel de l'oreille humaine. La conception inclinée offre un meilleur confort et contribue également à améliorer la qualité du son en permettant au signal audio de voyager directement dans le canal auditif.



Les coussinets sont fabriqués en cuir 100 % protéine et en mousse à mémoire de forme à refroidissement rapide, pour que vous restiez à l'aise pendant les longues sessions de jeu.



Pour la fiche technique : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 199.90 euros.



ASUS ROG