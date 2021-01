SAMSUNG nous dévoile : Les SSD 870 EVO.



Samsung serait en train de préparer la gamme 870 EVO de SSD SATA, les disques succédant à la série 860 EVO. Bien qu'il n'y ait pas de mot sur le type de puces flash NAND utilisées avec ces lecteurs, il est très probable qu'ils disposent d'une mémoire flash NAND 3D TLC (3 bits par cellule) de nouvelle génération, car la QLC (4 bits par cellule) a été commercialisée par Samsung sous la série 870 QVO, que la société a lancée en juillet 2020.











La nouvelle génération de TLC 3D NAND pourrait permettre aux lecteurs 870 EVO d'atteindre des capacités allant jusqu'à 4 To, et offrir des taux de transfert séquentiels légèrement plus élevés, avec WinFuture.de qui rapporte jusqu'à 560 Mo/s en lecture séquentielle, et jusqu'à 530 Mo/s en écriture, contre 550/520 Mo/s pour la série 860 EVO. Le fait d'être basé sur le TLC (3 bpc) devrait également donner à ces lecteurs une plus grande endurance en écriture que la série 870 QVO.



WINFUTURE