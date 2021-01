GENESIS nous propose un nouveau bureau Gamers : Le HOLM 510 RGB.



Le Genesis HOLM 510 RGB est un bureau créé pour les joueurs exigeants. Un bureau spatial est équipé d'un chargeur sans fil, d'un hub USB et d'un éclairage LED télécommandé, ce qui crée une station de jeu unique. L'ensemble est complet avec des supports et des bases pratiques. Le bureau Genesis HOLM 510 RGB offre un vaste espace de travail avec un plateau de 160 x 75 cm. Le fabricant a mis l'accent sur la haute qualité et la finition moderne et élégante en carbone. L'éclairage LED RVB intégré ajoute également un sens du style. Il est équipé d'une télécommande et d'une variété de modes et d'effets à choisir pour que les joueurs puissent créer leur propre station de jeu unique.







La tablette Genesis HOLD 510 RGB est équipée d'un chargeur sans fil intégré. Il ne prend pas de place sur le bureau et permet de recharger rapidement les appareils, comme les smartphones. Il possède également un hub intégré avec trois ports USB 3.0 pour faciliter la connectivité des accessoires. La gestion des câbles est simplifiée grâce à des canaux et à une étagère sous la tablette avec de l'espace pour un bloc d'alimentation.







Spécification technique :



- Taille de la table : 160 cm x 75 cm,

- Hauteur de la table : 75 cm,

- Matériaux : panneau MDF (haut), métal (cadre),

- Couleur : noir,

- Ajouts : Chargeur sans fil 10 W inclus,

- Hub USB : oui, 3x USB 3.0,

- Système d'organisation du câble.







Le bureau de jeu Genesis Holm 510 RGB sera disponible dans les magasins avant les fêtes. Son prix de vente conseillé est de : 290 euros.



TECHPOWERUP