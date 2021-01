Lenovo confirme diverses références GeForce RTX série 30 à venir.



Lenovo a peut-être révélé par inadvertance l'existence de plusieurs cartes graphiques GeForce RTX série 30 à venir. Le document de référence des spécifications du produit (PSREF) pour un certain modèle de console de jeu Lenovo, le Legion R5 28IMB05, énumère toutes les options matérielles possibles, couvrant le processeur, les cartes graphiques et le stockage.



Les options de CPU couvrent les modèles de 10e génération de base "Comet Lake-S" qui sont déjà sortis ; mais les choses deviennent intéressantes avec la liste des options graphiques. En plus de certains SKU de la série RTX 20 et de la série GTX 16, la liste mentionne certains SKU de la série RTX 30 qui n'ont pas encore été annoncés par NVIDIA.







Parmi ces GPU inédits figurent le GeForce RTX 3050, qui est présenté avec 4 Go de mémoire GDDR6, le GeForce RTX 3050 Ti avec 6 Go et le GeForce RTX 3060 (non-Ti) avec 12 Go. Le RTX 3070, déjà lancé, est également mentionné ici. Il est probable qu'il s'agisse d'unités de gestion des stocks exclusives à l'OEM, mais si ce n'est pas le cas, nous allons examiner pour la première fois comment NVIDIA gère la segmentation des produits entre le RTX 3050 Ti et le RTX 3060 (non-Ti), dans le but éventuel d'éviter une répétition de la confusion GTX 1060 3 Go contre 6 Go (où, outre la mémoire, les deux unités de gestion des stocks avaient également des configurations de base différentes). Basé sur le silicium GA106, le GeForce RTX 3060 (non-Ti) devrait être doté d'une interface mémoire GDDR6 de 192 bits de large, qu'il remplit avec 12 Go de mémoire.



VIDEOCARDZ