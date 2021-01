Intel confirme la prise en charge de HBM par Sapphire Rapids Xeons.



Intel vient de publier son manuel "Architecture Instruction Set Extensions and Future Features Programming Reference", qui a pour but de fournir aux développeurs des informations sur les prochains ajouts de matériel d'Intel que les développeurs pourront utiliser plus tard. Aujourd'hui, grâce à l'@InstLatX64 sur Twitter, nous avons l'information qu'Intel apporte une solution de mémoire à haut débit (HBM) intégrée à sa nouvelle génération de processeurs Sapphire Rapids Xeon. Plus précisément, deux instructions sont mentionnées : 0220H - erreur de parité commande/adresse HBM et 0221H - erreur de parité des données HBM. Les deux instructions sont là pour traiter les erreurs de données dans HBM afin que l'unité centrale fonctionne avec des données correctes.







L'ajout de HBM n'est qu'une des nombreuses nouvelles technologies apportées par Sapphire Rapids. La plate-forme est censée apporter de nombreuses nouvelles technologies comme un contrôleur de mémoire DDR5 à huit canaux enrichi de l'accélérateur de flux de données (DSA) d'Intel.



Pour se connecter à tous les accélérateurs externes, la plateforme utilise le protocole PCIe 5.0 couplé à la norme CXL 1.1 pour permettre la cohérence du cache dans le système. Et pour rappel, ce ne serait pas la première fois que nous voyons un processeur de serveur utiliser HBM.



Fujitsu a développé un processeur A64FX avec 48 cœurs et de la mémoire HBM, et il alimente le plus puissant supercalculateur d'aujourd'hui - Fugaku. Cela montre à quel point un processeur peut être amélioré par l'ajout d'une mémoire embarquée plus rapide. Nous attendons de voir comment Intel parvient à le faire fonctionner et ce que nous verrons sur le marché lorsque Sapphire Rapids sera livré.



TWITTER (InstLatX64)