EK présente un waterblock vectoriel pour Nvidia RTX 3070 Founders Edition.



EK, le principal fournisseur de solutions de refroidissement pour ordinateurs, lance un bloc d'eau GPU haute performance pour les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 30 de la série Founders Edition. Le nouveau bloc d'eau s'appelle EK-Quantum Vector FE RTX 3070 et il est exclusivement conçu pour les GPU RTX 3070 Founders Edition. Il existe en deux versions, avec un sommet en Plexi et en Acetal, alors que celui en Acetal n'a pas de RGB du tout.



Le waterblock EK-Quantum Vector RTX FE 3070 est compatible avec les cartes graphiques GeForce RTX 3070 Founders Edition. Il est spécialement conçu avec une base en cuivre beaucoup plus épaisse pour éliminer les composants hauts sur la carte. Ce type de conception permet également de visser le terminal directement sur la plaque froide en cuivre du bloc GPU, ce qui le rend plus rigide et réduit les risques d'endommager le bloc d'eau. L'EK-Quantum Vector RTX FE 3070 dispose d'un terminal acrylique unique situé à l'extrémité du GPU, ce qui rend l'ensemble du boîtier plus mince et parfait pour les boîtiers de petit format.







Ce waterblock Vector refroidit directement le GPU, la VRAM et le VRM (module de régulation de la tension), car un liquide de refroidissement est canalisé directement sur ces zones critiques. Le bloc d'eau est en contact avec les MOSFET et les selfs pour maximiser le refroidissement et minimiser les risques de gémissement des bobines. Il comporte également des chemins d'écoulement optimisés qui réduisent les instabilités hydrodynamiques et les tourbillons (points morts) à l'intérieur de ceux-ci.



Les waterblocks EK-Quantum Vector FE Series utilisent un moteur de refroidissement Open Split-Flow, qui s'est avéré être une solution supérieure pour les blocs d'eau GPU. Il se caractérise par une faible restriction du débit hydraulique, ce qui signifie qu'il peut être utilisé avec des pompes à eau plus faibles ou des pompes fonctionnant à faible vitesse tout en obtenant des performances optimales. La géométrie de la plaque à jet et de la structure des ailettes a été optimisée pour assurer une distribution uniforme du flux avec des pertes minimales et des performances optimales lorsqu'il est utilisé dans une orientation donnée du flux de liquide de refroidissement.







L'embout esthétique abrite la bande LED D-RGB adressable du modèle Plexi. Cette version en bloc d'eau comporte un total de 5 LED RVB adressables individuellement, et elle est compatible avec les technologies de synchronisation RVB de tous les principaux fabricants de cartes mères. La flèche du connecteur à 3 broches des LED D-RGB doit être alignée sur le marquage +5V de l'en-tête D-RGB (adressable).



EK recommande l'achat d'une plaque arrière de rétention, qui améliore l'esthétique générale de vos cartes graphiques, et fournit également un refroidissement passif supplémentaire pour le cœur du GPU et la face arrière de la section VRM de la carte de circuit imprimé.



Disponibilité et prix



Les blocs d'eau et les plaques de fond EK-Quantum Vector FE RTX 3070 sont fabriqués et assemblés en Slovénie, en Europe. Ces blocs d'eau sont désormais disponibles en précommande sur la boutique en ligne EK et auprès du réseau de revendeurs spécialisés, et devraient être expédiés fin janvier 2021.



Les prix :



- EK-Quantum Vector FE RTX 3070 D-RGB - Nickel + Plexi : 144.90 euros, Cliquez ICI.

- EK-Quantum Vector FE RTX 3070 - Nickel + Acetal : 139.90 euros, Cliquez ICI,

- EK-Quantum Vector FE RTX 3070 Backplate - Black : 34.90 euros, Cliquez ICI,

- EK-Quantum Vector FE RTX 3070 Backplate - Nickel : 39.90 euros, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP