TECHPOWERUP nous propose le test du : Kingston KC2500 1 TB M.2 NVMe SSD.



Kingston est le premier vendeur mondial de produits DRAM et de mémoires flash, avec des revenus de plusieurs milliards de dollars. Kingston est le premier vendeur mondial de produits de mémoire DRAM et flash, avec un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de dollars. Il se concentre sur les modules de mémoire et le stockage sur carte flash/USB, et est également un acteur majeur sur le marché des SSD.



Aujourd'hui, nous présentons notre revue du Kingston KC2500. Au début de l'année, nous avons publié une évaluation du Kingston KC2000, un SSD très similaire au KC2500. Le KC2500 utilise en fait exactement les mêmes composants matériels, la seule différence est le micrologiciel, qui a été optimisé pour de meilleures performances. Pour être plus précis, les taux de transfert séquentiels ont été optimisés.







En interne, le Kingston KC2500 utilise un contrôleur Silicon Motion SM2262ENG couplé à un flash TLC 96 couches Toshiba. Deux puces DRAM DDR3-1866 de 512 Mo fournissent 1 Go de stockage pour les tables de correspondance du SSD. Pour se connecter au système hôte, le Kingston KC2500 utilise l'interface PCI-Express 3.0 x4.



Le Kingston KC2500 SSD est disponible dans des capacités de 250 Go (77 Dollars), 500 Go (105 Dollars), 1 TB (184 Dollars) et 2 TB (382 Dollars). L'endurance de ces modèles est fixée à 150 TBW, 300 TBW, 600 TBW et 1200 TBW respectivement. Kingston offre une garantie de cinq ans pour le KC2500.



Voici la fiche technique :







