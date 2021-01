NOCTUA nous propose un nouveau ventirad CPU : Le NH-U9S Chromax Black.



Le NH-U9S chromax.black est une version « noir intégral » du Noctua NH-U9S, célèbre ventirad premium silencieux pour CPU. En conservant le design éprouvé du dissipateur (tour compacte de 92 mm) et grâce au ventilateur NF-A9 PWM, ce modèle reste fidèle au concept du NH-U9S en associant une bonne performance de refroidissement, une faible nuisance sonore ainsi qu’une incroyable compatibilité RAM/boîtier/PCIe.



La version chromax.black offre un look d’une élégance et d’une sobriété rare grâce au revêtement noir du radiateur et aux ventilateurs noirs eux aussi. Livré avec le célèbre système de fixation multi-sockets SecuFirm2, la pâte thermique Noctua NT-H1 et bénéficiant d’une garantie fabricant total de 6 ans, le NH-U9S chromax.black est un choix haut de gamme parfait pour les utilisateurs en quête d’un ventirad 92 mm compact, hyper compatible et aussi superbe qu’efficace.















Le NH-U9S : une vraie success story



Des dizaines de milliers de passionnés du monde entier ont été séduits par la qualité et la performance du NH-U9S. Recommandé par plus de 100 magazines et sites spécialisés internationaux, ce dernier est devenu un des leaders incontournables sur le marché des ventirads 92 mm.



Le design du chromax.black



Le NH-U9S chromax.black est noir de la tête aux pieds : le ventirad, les ventilateurs, les silentblocs, les agrafes de fixation et les accessoires de montage … tout est noir. Il devient ainsi facile de créer des configurations en noir intégral ou d’associer l’ensemble à d’autres thèmes couleurs.



Des couleurs sur-mesure



En installant les silentblocs anti-vibrationS optionnelles NA-SAVP5 (disponibles en noir, bleu, vert, rouge, jaune et blanc), le NH-U9S chromax.black peut être entièrement customisé au niveau des couleurs afin d’assurer une intégration parfaite au sein de thèmes populaires tels que noir & rouge ou noir & blanc.



Compatibilité RAM totale



Avec une zone d’encombrement de 95x95 mm, le NH-U9S n’empiète pas sur les slots mémoire au sein des cartes mères à socket Intel actuelle et la plupart de cartes mères à socket AMD. Ceci permet à l’utilisateur d’accéder librement aux modules mémoire et offre une compatibilité totale avec les modèles à LED RGB ou bien ceux pourvus de dissipateurs hauts ou de ventilateurs optionnels.



Compatibilité totale avec les cartes PCIe sur cartes mères mini-ITX



De nombreuses cartes mères au format mini-ITX ont des ports PCIe situés à proximité du socket. Alors que les ventirads imposants empiètent sur cette zone et peuvent potentiellement bloquer les slots PCIe, l’encombrement du NH-U9S (95x95 mm) assure une pleine compatibilité avec les cartes PCIe que ce soit sur du format ATX, micro-ATX ou ITX.



Ventilateur haut de gamme NF-A9



Le ventilateur hautement optimisé NF-A9 se distingue par son cadre AAO Frame ainsi que par les nombreuses optimisations aérodynamiques dont il bénéficie (telles que les Flow Acceleration Channels) qui lui confèrent une efficacité dépassant celle des modèles Noctua 92 cm précédents ; d'où une maximisation des performances de refroidissement du NH-U9S.



Compatibilité Dual Mode (Double Ventilation)



Pour satisfaire les utilisateurs désireux de renforcer les performances de refroidissement, le NH-U9S chromax.black est livré avec un kit additionnel d'agrafes, utile pour fixer un ventilateur NF-A9 PWM chromax.black.swap additionnel en vue d'une configuration push/pull.



Système de fixation multi-socket SecuFirm2



Les systèmes de fixation SecuFirm2™ de Noctua sont devenus des références tant au niveau de la qualité et de la sécurité que de la facilité d’installation. Compatible avec Intel LGA115x (LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200), LGA20xx (LGA2066, LGA2011-0, LGA2011-3) et AMD (AM4, AM3(+), AM2(+),FM2(+) et FM1), le système SecuFirm2™ inclus dans le NH-U9S est simple à installer, assure une pression de contact parfaite et saura faire face à l’épreuve du temps.



Compatibilité avec les anciens et futurs sockets



Grâce au système modulable SecuFirm Noctua, le NH-U9S peut devenir compatible avec les anciens sockets LGA1366 et LGA775 grâce à l’utilisation du kit de montage optionnel NM-I3, fourni gracieusement par Noctua. Si cela s’avère techniquement possible, Noctua fournira par ailleurs des kits d’adaptation pour les sockets futurs pour permettre au NH-U9S de rester un investissement long terme assuré.



Pâte thermique NT-H1



Solution TIM haut de gamme plébiscitée et récompensée à plus de 100 reprises dans le monde par des journalistes spécialisés, la NT-H1 de Noctua offre une résistance thermique très faible, une fiabilité et une facilité d'application étonnantes.



Une jonction dissipateur/caloducs soudé



De nombreux ventirads possèdent des ailettes de dissipation fixées par pression sur les caloducs. Compte tenu des écarts de dilatation thermique entre le cuivre et l’aluminium, cette jonction peut se fragiliser au fil du temps et des cycles thermiques pour induire une baisse de performance. A contrario, les ailettes de dissipation du NH-U9S sont soudées aux caloducs pour garantir ainsi une conduction thermique constante même sur le long terme.



Garantie fabricant de 6 ans



La réputation des ventilateurs Noctua n'est plus à faire tant pour leur qualité que pour leur étonnante longévité. Comme pour tous les modèles de ventilateurs Noctua, le NF-A9 bénéficie d'un MTTF de plus de 150 000 heures de tests et la totalité des éléments du package NH-U9S bénéficie d'une garantie fabricant totale de 6 ans.



Voici la fiche technique :







Spécifications ventilateur :







Les Dimensions :







Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 86.95 euros.



NOCTUA