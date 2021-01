EPSON nous propose une nouvelle imprimante : La EcoTank ET-5170.



Cette imprimante multifonction A4 offre des coûts d’impression ultra-faibles et des vitesses d’impression élevées, sans qu’il soit nécessaire de changer des cartouches ou des toners.



Conçue pour le bureau à domicile et les petites entreprises, cette imprimante A4 riche en fonctionnalités avec télécopie offre un coût par page ultra-faible et des vitesses d’impression ultra-élevées. Vous pouvez continuer à imprimer grâce au bac papier frontal de 250 feuilles, à l’écran tactile LCD de 6,1 cm et au chargeur automatique de documents de 35 pages.











Faites plus en moins de temps



Améliorez votre bureau à domicile grâce à cette imprimante ultrarapide et efficace, qui peut sortir la première page en seulement 7 secondes.



EcoTank A4 multifonction



Imprimez, copiez, numérisez et télécopiez avec l’ET-5170 qui propose l’impression Recto Verso, un bac papier frontal de 250 feuilles et un chargeur automatique de documents de 35 pages. L’écran tactile LCD de 6,1 cm permet de parcourir aisément le vaste éventail de fonctionnalités.



Économies à long terme



Réalisez des économies lors de chaque impression grâce à ce modèle EcoTank qui offre un coût d’impression par page incroyablement bas. Contrairement à d’autres imprimantes, ce modèle EcoTank est équipé de réservoirs d’encre que vous remplissez avec des bouteilles d’encre économiques.



Impression de qualité professionnelle



L’encre EcoTank série 113 à séchage rapide est composée exclusivement d’encres pigmentaires pour des impressions résistantes au maculage, à l’eau et aux surligneurs. Avec un jeu d’encre de remplacement, vous pouvez imprimer jusqu’à 7 500 pages en noir et 6 000 pages en couleur.



Imprimez où que vous soyez



Avec le Wi-Fi et Wi-Fi Direct, envoyez vos documents à imprimer depuis des appareils mobiles via les applications Epson iPrint et Smart Panel.



Simplicité d’utilisation et fiabilité



Le remplissage des réservoirs d’encre est simple grâce à des bouteilles d’encre refermables, qui évitent les salissures. La technologie unique Zéro Chaleur PrecisionCore d’Epson offre une grande fiabilité, des temps d’arrêt réduits et un impact environnemental moindre. Sans temps de préchauffage nécessaire, la première page s’imprime rapidement en consommant moins d’électricité.



Caractéristiques principales :



- Vitesses d’impression ultra élevées : Jusqu’à 17 ipm4,

- Coût par page ultra économique : Système de réservoirs d’encre économique,

- Réservoir d’encre en façade simple d’utilisation : Bénéficiez de recharges simples avec les bouteilles d’encre améliorées

- Fonctionnalités d’impression mobile et connectivité : Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet et applications d’impression mobiles gratuites 3,

- Conçu pour les entreprises : Imprimante multifonction A4 avec télécopie, bac à chargement frontal de 250 feuilles, chargeur automatique de 35 feuilles.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Elle est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 579.95 euros.



EPSON