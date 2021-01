ASUS nous propose une nouvelle carte mère : La ASUS TUF GAMING B450-PLUS II.















DURABLE. STABLE. FIABLE.



TUF Gaming B450-PLUS II distille les éléments essentiels de la dernière plate-forme AMD et les combine avec des fonctionnalités prêtes à l'emploi et une durabilité éprouvée. Conçue avec des composants de qualité militaire, une solution d'alimentation améliorée et un ensemble complet d'options de refroidissement, cette carte mère offre des performances solides comme le roc et une stabilité de jeu inébranlable.



Lorsque vous construisez avec une carte mère TUF Gaming, vous bénéficiez également de la TUF Gaming Alliance - une collaboration d'ASUS avec des partenaires industriels de confiance qui garantit une construction plus facile, une meilleure compatibilité et une esthétique complémentaire des composants au boîtier.



DrMOS



Le VRM embarqué du TUF Gaming B450-PLUS II utilise 8+2 étages de puissance DrMOS qui combinent les MOSFETs high-side et low-side et les pilotes dans un seul boîtier, fournissant la puissance et l'efficacité que les processeurs AMD de 3ᵉ génération Ryzen™ exigent.



Stack Cool 3+



Des couches de cuivre de 2 onces permettent d'évacuer la chaleur des composants critiques afin de les maintenir à leur température de fonctionnement optimale et d'offrir une plus grande marge de manœuvre pour pousser les unités centrales au-delà de leur vitesse de stockage.



Digi+ VRM



Le module intégré de régulation de la tension Digi+ VRM est l'un des meilleurs de l'industrie, assurant une alimentation électrique ultra-lisse et ultra-propre à l'unité centrale à tout moment.



EASY PC DIY



Les cartes mères TUF Gaming sont conçues pour être faciles à installer et à configurer comme vous le souhaitez, même pour les nouveaux constructeurs. L'écosystème TUF Gaming Alliance facilite la sélection des pièces compatibles, tandis que le logiciel Armoury Crate offre un contrôle total des paramètres du système via un tableau de bord unique. Les cartes mères TUF Gaming vous donnent tout ce dont vous avez besoin pour construire la plate-forme de jeu de vos rêves sans ajouter de complexité.



Construire avec confiance



La TUF Gaming Alliance est une collaboration entre ASUS et des marques de composants PC de confiance pour assurer la compatibilité avec un large éventail de pièces, telles que les boîtiers de PC, les alimentations, les refroidisseurs de CPU, les kits de mémoire et autres. Avec l'ajout régulier de nouveaux partenariats et composants, la TUF Gaming Alliance continuera à se renforcer. Pour en savoir plus



SafeSlot



SafeSlot est le slot PCIe réinventé par ASUS et conçu pour offrir une rétention et une résistance au cisaillement supérieure. Fabriqué par un nouveau procédé de moulage d'insert, SafeSlot intègre un métal de fortification pour une fente intrinsèquement plus solide, qui est ensuite fermement ancrée à la carte de circuit imprimé par des points de soudure supplémentaires.



Protection contre les surtensions des DRAM



Les fusibles réarmables à bord empêchent les dommages causés par les surintensités et les courts-circuits. Cela va au-delà des ports d'entrée/sortie vers les DRAM pour préserver la durée de vie de votre système et des appareils connectés.



EXCLUSIF GIGABIT ETHERNET



Faites l'expérience de jeux ultrarapides avec le Realtek L8200A Gigabit Ethernet, une exclusivité ASUS. Grâce à des améliorations en termes de performances et de stabilité, le réseau local est optimisé pour des transferts de données à faible latence et à faible consommation de CPU.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Elle est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 122.95 euros.



ASUS