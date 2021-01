JONSBO nous propose un nouveau boitier PC : Le JonsPlus BO 100.



Bien que je ne sois pas très sûr de la dénomination du BO, pour des raisons évidentes d'odeur, ce châssis Mini-ITX est très joli.



Un étui Mini-ITX avec une poignée en cuir de grain pour une portabilité facile de la marque Jonsplus. Le panneau extérieur est en aluminium, et le panneau avant est en verre trempé de 4 mm d'épaisseur. Le cadre interne est en acier, et la structure qui permet d'extraire l'ensemble du cadre améliore le confort lors de l'assemblage. De plus, en fixant un matériau de rembourrage en téflon à 6 endroits, il est conçu pour éviter les rayures causées par l'insertion et le retrait du cadre.















Le ventilateur de refroidissement est de 120 mm x 1 à l'arrière (un radiateur peut également être installé), et la baie de disque est de 3,5 pouces x 1 baie d'ombre et de 2,5 pouces x 2. Il y a deux fentes d'extension, la carte graphique est de 207 mm de long, 140 mm de large, 48 mm d'épaisseur, le refroidisseur de l'unité centrale est de 158,5 mm de haut, et le bloc d'alimentation supporte les SFX/SFX-L. Le port d'entrée/sortie est de type USB3.1 Gen.2-Cx1, USB3.0x2, terminal audio x1. Le facteur de forme correspondant est Mini-ITX/Mini-DTX, la taille du corps principal est de 239 mm de largeur, 233 mm de profondeur, 282 mm de hauteur (à l'exclusion du repose-pied et de la poignée), et pèse 4,5 kg.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D