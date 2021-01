EVOLUENT nous propose une nouvelle souris : La VerticalMouse D Wireless Large.



















La première souris au monde avec des boutons rainurés



Le bout de vos doigts repose dans une rainure peu profonde sur les boutons. Cette innovation brevetée permet de tenir la souris dans vos mains et de la déplacer avec beaucoup plus de précision.



Éviter de se tordre l'avant-bras pour plus de confort



La forme ergonomique soutient votre main dans la position de la poignée de main. Depuis 2002, les utilisateurs continuent de signaler que l'Evoluent VerticalMouse offre un confort supérieur et soulage même leurs douleurs au poignet.



Lèvres étendues

Empêche le frottement



Une lèvre extra large le long du bord inférieur empêche le dernier doigt de frotter le bureau.



Facile à atteindre

Boutons de pouce



Des boutons de pouce judicieusement placés sont à portée de main en haut et en bas d'un repose-pouce profilé.



Vitesse du pointeur réglable



Un bouton au volant permet de modifier rapidement la vitesse du pointeur en fonction de différentes tâches : sélectionnez une vitesse plus élevée (DPI plus élevé) pour que le pointeur se déplace plus rapidement pour un usage général ; sélectionnez une vitesse plus faible (DPI plus faible) pour que le pointeur se déplace plus lentement et plus précisément pour le dessin, la retouche photo, etc.



Indicateurs de vitesse des pointeurs



Jusqu'à quatre voyants indiquent la vitesse du pointeur, de lente à rapide : vitesse lente ou faible DPI pour les travaux de précision tels que l'édition de photos ou le dessin ; vitesse rapide ou DPI élevée pour se déplacer rapidement sur l'écran pour des tâches générales.



Capteur laser



Un capteur laser assure un suivi fiable sur la plupart des surfaces.



Couverture magnétique



Le récepteur peut être rangé derrière un couvercle de pile magnétique.



Copier/coller et

Beaucoup plus



Configurez les boutons de manière à ce qu'ils remplissent presque toutes les fonctions que vous souhaitez - comme copier ou coller - avec moins de clics et de mouvements de souris.



Défilement horizontal d'Excel



Faites défiler horizontalement dans Microsoft® Excel® en appuyant sur un bouton de pouce et en faisant tourner la roue.



Smart Scrolling (défilement intelligent)



La sensibilité varie considérablement d'un cran à l'autre en fonction de la vitesse à laquelle vous faites tourner la roue, de la lenteur et de la précision jusqu'à l'hyper vitesse pour feuilleter de longues pages.



Contrôle du confort oculaire



Diminuez rapidement la luminosité de votre écran pour aider à réduire la fatigue oculaire en faisant simplement tourner la molette de la souris. Modifiez facilement la luminosité de l'écran en fonction de l'intensité de la lumière ambiante.



Trois tailles



Les modèles VerticalMouse D sont disponibles en trois tailles : Petite, moyenne et grande.



Le prix est de : 169.90 euros.



EVOLUENT