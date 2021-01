SilverStone présente les unités d'alimentation TFX TX500 Gold et TX700 Gold.



SilverStone Technology présente l'alimentation TFX Gold Series avec les nouveaux modèles TX500 Gold et TX700 Gold TFX PSU. Le SilverStone TFX Gold utilise le format compact de l'alimentation TFX, qui est pris en charge par certains PC compacts préfabriqués comme les PC Dell Optiplex et d'autres PC de petit format.







Les SilverStone TF500 Gold et TX700 Gold sont conçus pour fonctionner en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans un environnement de travail à 50 °C. Les deux modèles sont certifiés 80PLUS Gold et sont équipés d'un puissant rail 12V+ conçu pour supporter des composants haut de gamme. Les deux alimentations TFX sont équipées d'un seul connecteur d'alimentation 8+2 PCIe pour les cartes graphiques. La série SilverStone TFX Gold est équipée d'un ventilateur de refroidissement hybride silencieux de 80 mm avec une acoustique minimale de 18 dBA.



Caractéristiques de la série SilverStone TFX Gold











- Prise en charge de l'alimentation électrique standard Facteur de forme TFX,

- 500W/700W de puissance continue à une température de fonctionnement de 50°C, pour un fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,

- Une efficacité élevée avec la certification 80 PLUS Gold,

- Ventilateur silencieux de 80 mm avec un minimum de 18 dBA,

- Circuits de protection multiples (OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP),

- Prise en charge de connecteurs PCI-E 6+2 broches uniques.



Les Dimensions :







Disponibilité



Les alimentations de la série SilverStone TFX Gold devraient arriver aux États-Unis début janvier 2021, et fin janvier 2021 en Europe.



Pour en savoir plus, veuillez consulter les liens des pages produits ci-dessous :



- SilverStone TX500 Gold : Cliquez ICI,

- SilverStone TX700 Gold : Cliquez ICI.



