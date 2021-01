EK lance un nouveau waterblock pour les cartes graphiques RTX 3070 Strix.



EK, le principal fournisseur de solutions de refroidissement pour ordinateurs, est prêt à proposer son waterblock GPU haute performance pour les cartes graphiques ROG 3070 Strix. Ce nouveau bloc est appelé EK-Quantum Vector Strix RTX 3070 D-RGB et il partage la même plaque arrière avec le bloc d'eau 3080/3090 Vector Strix. Il existe également en deux versions, avec un plateau en Plexi et en Acétal.











Le waterblock EK-Quantum Vector Strix RTX 3070 D-RGB est compatible avec les cartes graphiques ROG Strix RTX 3070. Ce bloc d'eau Vector refroidit activement le GPU, la VRAM (à l'avant), les MOSFET dans le VRM (module de régulation de la tension), le contrôleur PWM et toutes les selfs, y compris le rail d'entrée. Le bloc d'eau entre en contact avec chaque inductance pour supprimer tout bruit de bobine potentiel.



Ces waterblocks nouvellement développés présentent également des trajets d'écoulement optimisés qui réduisent les instabilités hydrodynamiques et les tourbillons (points morts) à l'intérieur de ceux-ci. En outre, la nouvelle conception permet à la plaque froide en cuivre de couvrir presque toute la longueur du PCB, refroidissant ainsi les composants encore moins importants pour une efficacité maximale.







Les waterblocks de la série EK-Quantum Vector Strix utilisent un moteur de refroidissement Open Split-Flow, qui s'est avéré être une solution supérieure pour les blocs d'eau GPU. Il se caractérise par une faible restriction du débit hydraulique, ce qui signifie qu'il peut être utilisé avec des pompes à eau plus faibles ou des pompes fonctionnant à faible vitesse, tout en obtenant des performances optimales. La géométrie de la plaque à jet et de la structure des ailettes a été optimisée pour assurer une distribution uniforme du flux avec des pertes minimales et des performances optimales lorsqu'il est utilisé dans une orientation donnée du flux de liquide de refroidissement.



Le réseau d'ailettes est composé de 28 micro-ailerons avec des micro-canaux de 0,6 mm de large qui assurent une performance de refroidissement optimale, sans restrictions de débit inutiles ni risques de colmatage. Ces blocs d'eau Vector GPU de 2e génération sont également dotés de terminaux plexi qui correspondent à la version plexi supérieure et de terminaux en acétal pour les modèles supérieurs en acétal. L'étanchéité est assurée par des joints toriques en EPDM de haute qualité, tandis que les entretoises en laiton sont déjà préinstallées et permettent une procédure d'installation sûre et facile.



Liste de compatibilité actuelle pour le waterblock EK-Quantum Vector Strix RTX 3070 D-RGB :



- ROG-STRIX-RTX3070-8G-GAMING,

- ROG-STRIX-RTX3070-O8G-GAMING,

- ROG-STRIX-RTX3070-8G-WHITE,

- ROG-STRIX-RTX3070-O8G-WHITE.



Plaque arrière pour le bloc d'eau vectoriel Strix 3070











EK recommande l'achat d'une plaque de rétention, qui améliore l'esthétique générale de vos cartes graphiques, et fournit également un refroidissement passif supplémentaire pour le cœur du GPU et l'arrière de la section VRM de la carte de circuit imprimé.



Disponibilité et prix



Les blocs d'eau EK-Quantum Vector RTX 3070 D-RGB sont fabriqués et assemblés en Slovénie, en Europe, et sont disponibles en précommande via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs spécialisés. Ces blocs d'eau devraient être expédiés fin janvier. Les waterblocks EK-Quantum Vector RTX 3070 D-RGB sont fabriqués et assemblés en Slovénie, en Europe, et sont disponibles en précommande via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs spécialisés. Ces blocs d'eau devraient être expédiés fin janvier 2021.



Les prix :







