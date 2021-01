ZOTAC lance les cartes graphiques GeForce RTX série 30 PGF en Chine.



ZOTAC a eu une gamme de cartes RTX 30 personnalisée plutôt spartiate à l'Ouest, avec seulement ses cartes Trinity, Twin-Edge et Holo couvrant les séries RTX 3080 et RTX 3090. La société prévoit de changer cela, avec l'introduction d'une série de cartes personnalisées mieux dotées, sous la série PGF. ZOTAC a lancé la marque PGF avec la famille GeForce GTX 10-series "Pascal", principalement dans la région de la Grande Chine, et a ciblé les enthousiastes. La série RTX 20 "Turing" n'a pas vu de cartes portant la marque PGF. Elle fait maintenant son retour avec la série RTX 30 "Ampère". Comme les anciennes cartes, celles-ci sont lancées en exclusivité pour la Chine. Il reste à voir si elles atteindront les marchés occidentaux.



















Les deux cartes présentent un design de carte commun avec une grande solution de refroidissement à triple fente et à triple ventilateur qui est trempée dans des embellissements de LED RVB. Les deux cartes comportent des composants VRM exotiques tels que des condensateurs multiphases pour une meilleure suppression du bruit électrique.



La RTX 3080 PGF est dotée de fréquences de Boost GPU de 1770 MHz (contre 1710 MHz de référence), tandis que la RTX 3090 PGF est dotée de fréquences de Boost GPU de 1755 MHz (contre 1695 MHz de référence). Le RTX 3070 PGF fonctionne à 1785 MHz GPU Boost (contre 1725 MHz de référence), et il y a même un RTX 3060 Ti PGF, qui fait du 1725 MHz GPU Boost (contre 1665 MHz de référence).



VIDEOCARDZ