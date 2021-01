Fuites des résultats du benchmark du Core i9-11900K CPU-Z ?



Intéressant, dans les terres en dessous, non je veux dire un peu plus haut, en Asie, de nouveaux chiffres ont fait surface. Cette fois-ci, il s'agit du nouveau vaisseau amiral de Rocket Lake à 8 noyaux, le Core i9-11900K, avec des chiffres de référence CPU-Z.







Cela (scores CPU-Z) rend la chose plus intéressante car ces chiffres peuvent facilement être comparés avec notre propre suite de tests. L'architecture de base de Cypress Cove semble produire des chiffres substantiels, et si l'on en croit la fuite du score, on ne sait pas si le CPU a été modifié ou si des optimisations du BIOS ont été activées).











Les résultats montrent que le Core i9-11900K atteint 695 points dans le benchmark CPU-Z monofilaire, ce qui est environ 20% plus rapide que le Core i9-10900K ; le benchmark multi-filaire montre un score de 6522 points, ce qui est insuffisant comparé à 10900K. Mais là encore, celui-ci a 10 cœurs.



Videocardz a repéré la fuite. Si les résultats sont de référence (paramètres par défaut), alors le turbo à un seul noyau est impressionnant. Cependant, il sera intéressant de voir combien de temps ce cœur à simple bac peut fonctionner en quelques secondes, car pour un tel score, une haute fréquence est nécessaire, et ce proc est toujours à un 14nm gourmand en énergie. Nous soulevons la question car la performance multi-core semble beaucoup plus normalisée, en fait, même en accord avec



Avertissement : Il n'y a rien de plus subjectif que d'ajouter de prétendus chiffres non vérifiés dans nos propres graphiques, mais je le ferai quand même car cela donne une image plus claire du positionnement des produits.



Veuillez vous assurer que vous prenez les graphiques ci-dessous avec un tas de sel car nous ne pouvons pas valider les résultats de CPU-Z qui ont fui. Là encore, ils pourraient être modifiés d'une manière ou d'une autre. Prenez en considération cette ÉNORME clause de non-responsabilité, d'accord ? La rumeur veut que Rocket Lake soit annoncé au CES avec un lancement le 15 mars.



THE GURU3D