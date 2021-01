Cybenetics étend les certifications pour les alimentations électriques en contrepartie de 80 Plus.



Cybenetics a été fondée il y a quatre ans dans le but d'introduire de nouvelles normes de certification d'efficacité et de bruit pour les alimentations électriques AC-DC (PSU) grâce à ses classifications ETA et LAMBDA. Au cours de ces quatre années d'activité, près de 800 alimentations ont été certifiées et plus d'un millier de tests bêta ont été réalisés jusqu'à présent. Cela a également été fait pour aider les marques du monde entier à fournir de meilleurs produits.



En plus des alimentations, elles se positionnent maintenant pour le test bêta des performances et des émissions sonores des boîtiers de PC et des refroidisseurs de CPU. En outre, un autre programme est en cours de développement qui permettra de mesurer et de certifier les performances globales des cartes graphiques en matière de bruit, en plus des mesures de performances effectuées grâce à la nouvelle solution Powenetics.







La cybernétique reste ouverte au changement dans tout ce qu'elle fait, et n'hésitera certainement pas à apporter des changements drastiques si nécessaire. Depuis un certain temps déjà, par exemple, les concurrents utilisent les noms des métaux comme logos pour décrire leur efficacité de la manière la plus frappante possible. Et bien que Cybenetics ait essayé de changer cela avec un système soi-disant plus simple, elle n'a pas eu beaucoup de succès avec celui-ci. Le facteur d'habitude des clients et le scepticisme ainsi que les réserves envers quelque chose de nouveau étaient trop importants.







Il était donc temps de procéder à un changement fondamental pour la cybernétique également. Les nouveaux badges, qui sont également utilisés par les concurrents sous une forme similaire et sont également acceptés par les clients, remplacent le niveau d'efficacité respectif de l'ancien système de cybercriminalité. Toutes les modifications des évaluations prendront effet à partir du début de 2021.



Elles introduisent également un nouveau niveau supérieur à celui du titane : Diamant (anciennement A++) et il y a un léger changement dans les exigences et les conditions préalables pour chaque niveau, les nouvelles exigences pour les deux 115V et 230V étant indiquées dans les tableaux ci-dessous :







Les exigences relatives à la classification LAMBDA (émission de bruit des alimentations électriques) restent les mêmes ...







... ainsi que les exigences relatives à la classification DELTA (isolation acoustique des châssis) :







Néanmoins, tous les badges (logos) changeront également pour cette raison, afin de garantir une image uniforme.



