TP-LINK nous propose une nouvelle carte réseau : La TX401.















Passez au réseau 10G



L'Ethernet 10 Gigabit atteint des débits de données ultra-rapides jusqu'à 10 milliards de bits par seconde, 10 fois plus rapides que l'Ethernet Gigabit standard. C'est une toute nouvelle ère pour toutes vos tâches gourmandes en bande passante, des transferts de données locaux à l'accès Internet.



Jouez non stop en mode 10G



Avec un accès Internet de 10 Gbit/s, vos jeux seront entièrement optimisés avec une forte augmentation de la vitesse, de la latence et de la réactivité. Les téléchargements de jeux de grande taille, la diffusion en direct transparente et les sauvegardes massives de données via le cloud sont aussi simples que de choisir votre personnage.



Transmissions de données locales en quelques secondes



Pour les connexions locales, un adaptateur PCIe 10G permet de créer un canal de transport ultra-rapide entre un serveur central et d'autres machines fonctionnelles de votre réseau local. Les transmissions de données locales seront un jeu d'enfant pour vous car vous gérez facilement les tâches gourmandes en bande passante à votre domicile ou au bureau.



Compatibilité polyvalente avec plusieurs vitesses



10GBase-T est rétrocompatible avec plusieurs débits de données, notamment la connectivité 10 Gbit/s, 5 Gbit/s, 2,5 Gbit/s, 1 Gbit/s et 100 Mbit/s Base-T. Le port Ethernet 10G négocie automatiquement entre les connexions à vitesse supérieure et inférieure, vous permettant de passer en douceur au réseau 10G.



Gère vos priorités

Bande passante pour le Gaming



La Qualité de Service (gestion des priorités) garantit une bande passante suffisante et évite la congestion du réseau pour les jeux sur PC. Il offre des performances prioritaires pour les joueurs.



Voici la fiche technique :







Elle sera bientôt disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 99.90 euros.



