Akasa déploie le boîtier Turing QLX Fanless pour Intel NUC 9 Pro.



Akasa a déployé aujourd'hui le Turing QLX, un boîtier sans ventilateur pour la plate-forme de bureau Intel NUC 9 Pro "Quartz Canyon" qui se compose d'un élément de calcul Intel NUC 9 Pro et d'un fond de panier PCIe. Ce facteur de forme est essentiellement une ré-imagination moderne des ordinateurs de bureau SBC+backplane de l'ère i486. Le boîtier du QLX de Turing est presque entièrement fabriqué en aluminium anodisé, et son corps fait office de dissipateur thermique pour le 9ème Gen Core ou Xeon SoC.











Vous êtes censé remplacer l'ensemble de refroidissement de votre élément de calcul NUC 9 Pro par l'ensemble plaque froide + caloduc du boîtier. Les cartes SBC de la série NUC 9 Pro compatibles avec le QLX de Turing comprennent les cartes BXNUC9i9QNB, BXNUC9i7QNB, BXNUC9i5QNB, BKNUC9VXQNB et BKNUC9V7QNB.











Le boîtier ne comprend pas d'alimentation électrique, vous êtes censé utiliser une brique d'alimentation compatible avec le combo SBC+backplane. Le Turing QLX mesure 212 mm x 150 mm x 220 mm (PxLxH).



La société n'a pas révélé les prix.



TECHPOWERUP