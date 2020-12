La GeForce RTX 3090 AERO de MSI est un retour à la GTX 480 "Fermi".



MSI a dévoilé aujourd'hui la GeForce RTX 3090 AERO, la dernière née de la gamme de cartes graphiques RTX 3080 et RTX 3090 avec refroidisseurs latéraux à ventilation arrière, comme l'ASUS RTX 3090 Turbo OC et la GIGABYTE RTX 3090 Turbo, destinée aux environnements à débit d'air restreint (comme les fermes d'équarrissage). Le MSI RTX 3090 AERO ressemble beaucoup au design de référence de la GeForce GTX 480 "Fermi" de NVIDIA.















La soufflerie de la carte guide le flux d'air latéralement à travers un dissipateur thermique à canaux en aluminium qui n'est pas caché sous une enveloppe plus froide, mais qui s'étend plutôt jusqu'à l'épaisseur de la carte, avec sa plaque supérieure ayant ses propres finages.



Tout comme la carte ASUS, la MSI AERO utilise deux connecteurs d'alimentation PCIe à 8 broches qui sont situés à l'arrière de la carte, plutôt qu'en haut. Seule la moitié du verso de la carte est recouverte d'une plaque arrière, destinée à refroidir les puces mémoires qui s'y trouvent. L'autre moitié est constituée d'un circuit imprimé nu. Cela a été fait pour permettre à une carte adjacente de respirer plus facilement. Sinon, la carte se conforme aux vitesses d'horloge de référence NVIDIA pour le RTX 3090.



La société n'a pas révélé les prix.



TECHPOWERUP