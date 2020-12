Les jeux vidéo les plus attendus de 2021.



2020 s’achève et certains constatent avec tristesse que plusieurs des jeux qu’ils espéraient pour finir l’année avec le sourire ont été retardés à 2021. La bonne nouvelle dans l’histoire c’est que ces derniers vont venir enrichir la liste des jeux vidéo qu’on attend le plus en 2021.



Voici une liste des jeux que nous attendons avec beaucoup d’impatience pour l’année à venir. Il en manque certainement tout comme il est difficile d’établir vraiment un classement… On a donc décidé de vous laisser vous exprimer sur le sujet, rendez-vous en bas de cet article pour voter !



Halo Infinite



Voilà le jeu qui doit logiquement pouvoir faire briller la Xbox Series X. Il sera évidemment aussi attendu par les joueurs PC. En effet, après la démo du mois d’août et des graphismes que les joueurs ont jugé pas à la hauteur pour un titre censé exploiter la plus puissante des consoles nouvelle génération, 343 Industries et Microsoft ont pris la lourde décision de renvoyer le jeu en production en repoussant le jeu d’une année supplémentaire. Halo Infinite arrivera finalement à l’automne 2021, avec une grosse attente autour de lui.



Vampire The mascarade : Bloodlines 2



Voilà encore un titre dans la liste des jeux qui devaient sortir en 2020. La suite du classique Bloodlines n’a pas eu une production des plus facile à ce qu’on raconte. Mais pour le moment, tout semble confirmer que nous devrions l’obtenir enfin en 2021.



Hitman 3



Le prochain épisode de la frénésie meurtrière de l’Agent 47 sera l’une des premières sorties de 2021, en effet, sa date de lancement reste confirmée pour le 20 janvier. Non seulement ce sera l’un des premiers jeux de la série depuis très longtemps à arriver sur une console Nintendo, mais il sera également entièrement jouable en VR, PSVR en particulier.



Ratchet and Clank : Rift Apart



Voilà un tire qui est censé tester les limites de la PlayStation 5… Pourtant il pourrait aussi sortir sur PS4.



Pour les heureux possesseurs de la dernière PS5, durant la gamescom 2020, Insomniac Games a révélé la présence de deux modes :



- Le mode 4K 30fps,

- Le mode 60fps mais avec une résolution moindre. Les observateurs penchent pour le 1440p, mais rien n’a encore été officialisé.



Ratchet & Clank : Rift Apart ne dispose pas encore d’une date de sortie mais on l’espère sur la première partie de l’année.



The Medium



Voilà sans doute l’un des jeux d’horreur les plus prometteurs de 2021. Cette aventure de tourment psychologique se déroule en Pologne et devrait être lancée le 28 janvier. En supposant que RE Village ne change pas ses plans dans les prochains jours. Un jeu avec un feeling très Silent Hill, ce qui n’est pas une mauvaise chose.



Resident Evil Village



Alors que les deux dernières années nous ont donné des remakes de RE2 (excellent) et RE3 (moyen), le nouvel opus pour le 25e anniversaire de la série est Village.



Contrairement aux versions précédentes, celui-ci nous donne une touche de surnaturel, car le protagoniste de RE7 Ethan semble être piégé dans le village avec ce qui ne peut être décrit que comme « des choses ressemblant à des zombies-loups-garous ».



Gran Turismo 7



Qui dit nouvelle PlayStation, dit nouveau Gran Turismo ! Avec l’arrivée de la PS 5, Polyphony Digital a préparé un certain Gran Turismo 7. Pour le moment le titre n’a toujours pas de date de sortie, ce dernier se montre déjà en images et dévoile même des séquences in-game dans une toute nouvelle vidéo. L’éditeur promet un jeu qui tiendra les 60 images par seconde en 4K avec ray-tracing activé. Nous attendrons de voir et il faudra faire preuve de patience, puisque le jeu n’est semble-t-il plus prévu pour la première moitié de 2021 mais plutôt pour la rentrée scolaire.



VON GURU