TECHPOWERUP nous propose le test du : Elgato Wave : 1.



Au début de l'année, Elgato, qui appartient actuellement à CORSAIR, a sorti ses deux premiers microphones spécialement conçus pour les créateurs de contenu. J'ai déjà passé en revue l'excellent Elgato Wave:3 et j'ai eu l'occasion de jouer avec son frère moins cher, bien que visuellement presque identique, l'Elgato Wave:1.







Le Wave:1 d'Elgato est moins chère de 40 € que la Wave:3, car elle ne comporte pas de bouton de mise en sourdine capacitif sur le dessus du microphone et possède une molette frontale plus simple, qui sert à régler le volume du casque et à mettre en sourdine le microphone.



Le Wave:1 possède également un CAN de qualité inférieure capable d'enregistrer en 24 bits/48 kHz (par opposition à l'enregistrement en 24 bits/96 kHz du Wave:3), il sera donc intéressant de voir comment il se comporte en comparaison. Dans tous les autres sens, les deux microphones d'Elgato sont identiques.



En d'autres termes, vous obtenez non seulement un microphone USB de bonne facture avec une capsule à condensateur efficace, mais aussi un microphone qui offre un mélangeur numérique intégré, ainsi que l'intégration du Stream Deck d'Elgato. Si vous possédez le Stream Deck, vous pouvez facilement le remplir avec les canaux de Wave:1 et la plupart des réglages pour un contrôle complet du microphone et de son mélangeur numérique à portée de main.



Voici la fiche technique :



- Capsule de condensateur d'électret de 17 mm,

- Polar Pattern : cardioide,

- Fréquence d'échantillonnage et résolution : 24 bits/48 kHz,

- Niveau de pression acoustique maximal : 120 dB (140 dB avec Clipguard),

- Gamme dynamique : 95 dB (115 dB avec Clipguard),

- Réponse en fréquence (spécifiée par le fabricant) : 70-20 000 Hz,

- 1x 3,5 mm sortie casque (surveillance directe),

- Câble USB-C de 2,5 m,

- Support de Windows, macOS, Elgato Stream Deck,

- Poids : 555 g (microphone + support)/245 g (microphone uniquement).



