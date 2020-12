Sortie du refroidisseur de CPU Scythe Mugen 5 Black Edition.



Scythe sort le refroidisseur de processeur Mugen 5 Black Edition - une version entièrement noire du Mugen 5 Black RGB sans éclairage RGB. Le Mugen 5 Black Edition s'adresse aux constructeurs qui préfèrent la furtivité et le silence. Il est équipé d'un ventilateur Kaze Flex 120 PWM à 1500 tours/minute. Le Mugen 5 Black Edition est équipé du mécanisme de montage innovant H.P.M.S.III-S de Scythe - un design de montage simple qui supporte les prises AMD et Intel.







LE Scythe Mugen 5 Black Edition est livrée avec un tube de la pâte thermique Scythe Thermal Elixer 2 qui contient des ingrédients de haute qualité avec la technologie hybride de particules d'aluminium pur. Le refroidisseur est compatible avec les dernières prises grand public Intel et AMD.



Un design exceptionnel



L'élégante plaque supérieure en aluminium anodisé noir est ornée d'un logo attrayant taillé en diamant. Le ventilateur a été équipé d'amortisseurs en caoutchouc noir pour qu'ils soient en harmonie avec le design général.







Kaze Flex 120 RGB PWM Fan



Notre ventilateur Kaze Flex 120mm RGB PWM, conçu en interne, avec une plage de vitesse de 300 à 1200 tours/minute, est utilisé sur le Mugen 5 édition RGB noir. Ce ventilateur se caractérise par un stockage de liquide fermé (FDB de précision scellé) et une durée de vie moyenne de 120 000 heures. Grâce à l'éclairage RGB LED des pales translucides du ventilateur, le ventilateur offre un accent visuel époustouflant. Les surfaces de contact caoutchoutées ont un effet de découplage et empêchent la transmission de toute vibration qui pourrait se produire.



Conception asymétrique



Grâce à des caloducs légèrement inclinés, le dissipateur thermique n'est pas situé directement au-dessus de la plaque inférieure, mais légèrement décalé vers l'arrière. Cette conception asymétrique, combinée à un évidement à l'arrière du dissipateur, permet une utilisation illimitée des banques de mémoire. Les caloducs et la plaque de base en cuivre de haute qualité sont entièrement plaqués nickel.



Système de montage H.P.M.S. II



Le refroidisseur est doté du système de montage de haute précision II, éprouvé et facile à utiliser. Une barre de montage préassemblée simplifie le processus d'installation, tandis que des vis à ressort empêchent une répartition inégale de la pression. Le système de montage prend en charge toutes les prises courantes, y compris les prises AM4 d'AMD et 2066 d'Intel. L'ensemble Mugen 5 ARGB comprend également un tournevis extra long pour faciliter le montage.







Il est compatible avec les sockets suivants :



- INTEL : Socket LGA775, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1366, LGA2011/2011-v3 (Square ILM), LGA2066.

- AMD : Socket AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+.



Voici la fiche technique :







Voici les dimensions :







Disponibilité et Prix



Le refroidisseur de processeur Scythe Mugen 5 Black Edition est maintenant disponible à Taiwan, Hong Kong, en Corée du Sud et aux Philippines.



Le reste de l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Europe d'ici janvier 2021.



Le prix sera de : 60 Dollars.



SCYTHE