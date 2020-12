GIGABYTE nous propose un nouveau boitier PC : Le AORUS C700 Glass.



GIGABYTE a dévoilé aujourd'hui son boîtier phare, le verre AORUS C700. Doté du même langage de conception que sa dernière génération de cartes mères et de cartes graphiques AORUS, le C700 Glass est un énorme boîtier ATX pleine tour mesurant 714 mm x 301 mm x 671 mm (HxLxP).



Il prend en charge les facteurs de forme des cartes mères E-ATX (ou plus petites), avec de la place pour les cartes graphiques jusqu'à 49 cm de long, les refroidisseurs de CPU jusqu'à 19,8 cm de hauteur et les blocs d'alimentation jusqu'à 20 cm de long. Vous bénéficiez également d'un support vertical pour carte graphique.



Sa conception asymétrique comporte des éléments en aluminium brossé, acier, plastique et verre trempé, avec des dizaines de zones d'éclairage LED ARGB indépendantes qui sont contrôlées par un contrôleur ARGB inclus que vous pouvez brancher sur votre carte mère pour le contrôler à l'aide du logiciel GIGABYTE RGB Fusion 2.0.























Les options de ventilation sur le GIGABYTE AORUS C700 Glass comprennent trois prises d'air avant de 140 mm, trois sorties d'air supérieures de 140 mm et deux sorties d'air arrière de 120 mm. Vous pouvez monter un radiateur de 240 mm x 120 mm le long de l'échappement arrière, et des radiateurs de 420 mm x 140 mm le long des panneaux supérieur et avant.



Les options de stockage comprennent quatre baies pour disques durs de 3,5 pouces et six supports de 2,5 pouces à différents endroits. La connectivité du panneau avant comprend un USB 3.x type-C, quatre USB 3.x type-A, un HDMI (qui se connecte à votre carte graphique), des prises audio, et des commandes dédiées pour invoquer le RGB Fusion et le contrôle des ventilateurs (cela prend un en-tête USB 2.0).



La société n'a pas révélé les prix.



TECHPOWERUP