GIGABYTE dévoile la Radeon RX 6900 XT Gaming OC.



GIGABYTE a lancé lundi sa première carte graphique AMD Radeon RX 6900 XT, la Gaming OC (modèle : GV-R69XTGAMING OC-16GD). A ce jour, la société n'a pas encore annoncé de cartes basées sur la RX 6900 XT dans le cadre de sa très convoitée série AORUS Gaming. Le RX 6900 XT Gaming OC présente un design de carte essentiellement similaire à celui du RX 6800 XT Gaming OC, avec une grande solution de refroidissement à trois fentes, et un PCB conçu sur mesure.



Le refroidisseur est constitué de trois ailettes en aluminium, reliées par six caloducs en cuivre de 6 mm d'épaisseur qui entrent en contact avec le GPU et la mémoire par l'intermédiaire d'une plaque de base en cuivre, tandis que des plaques de base secondaires tirent la chaleur du VRM.



















Ce qui distingue la conception de la carte RX 6900 XT Gaming OC de celle de son frère RX 6800 XT, c'est une configuration VRM légèrement renforcée qui tire son énergie de trois connecteurs d'alimentation PCIe à 8 broches, contre deux sur la RX 6800 XT Gaming OC. La RX 6900 XT Gaming OC est une carte overclockée d'usine qui offre des fréquences de Boost allant jusqu'à 2285 MHz (par rapport à 2250 MHz de référence), et une limite de puissance accrue.



La carte dispose d'un double BIOS, et le BIOS par défaut "OC" dispose de ces vitesses d'horloge, tandis que le BIOS "Silent" échange éventuellement une certaine limite de puissance contre une courbe de ventilateur agressive. Les sorties d'affichage comprennent deux connecteurs HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4a, il n'y a pas d'USB-C.



La société n'a pas révélé les prix.



