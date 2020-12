Biostar confirme la prise en charge des processeurs Intel Rocket Lake de 11e génération sur les cartes mères Z490.



Biostar a récemment confirmé que ses cartes mères Z490 prendront en charge les prochains processeurs LGA 1200 Rocket Lake de 11e génération d'Intel. Biostar le confirme également sur ses pages de liste de produits qui indiquent désormais la prise en charge des processeurs Intel de 10e et 11e génération. Certaines cartes mères ASRock Z490, W480 et H470 prendront également en charge les prochains processeurs après une mise à jour du BIOS. Nous nous attendons à ce que d'autres fabricants annoncent la prise en charge des nouveaux processeur Rocket Lake dans les jours à venir.







Ces prochains processeurs de Rocket Lake devraient entraîner des augmentations à deux chiffres de la CIB et devraient représenter une amélioration significative des performances. Le processeur Intel Core i7-11700K à huit cœurs a récemment fait son apparition sur Geekbench dans une carte mère Z490 de plusieurs gigaoctets et a obtenu des résultats très impressionnants, surpassant l'AMD Ryzen 9 5950X en termes de performances à un seul cœur. Ces nouveaux processeurs d'Intel entrent en production de masse et devraient être disponibles à l'achat en janvier.



TWITTER (Momomo-US)