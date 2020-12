Axiomtek annonce le système AIE100-903-FL-NX AI Edge.



Axiomtek - un leader de renommée mondiale qui se consacre sans relâche à la recherche, au développement et à la fabrication de séries de produits informatiques industriels innovants et fiables de haute efficacité - est heureux d'annoncer le AIE100-903-FL-NX, son système d'intelligence artificielle de pointe ultra-compact.



Le AIE100-903-FL-NX haute performance est alimenté par le module NVIDIA Jetson Xavier NX qui possède un puissant processeur 6 cœurs NVIDIA Carmel ARM v8.2 64 bits et une architecture GPU NVIDIA Volta 384 cœurs avec 48 cœurs Tensor ; en outre, il intègre les solutions de gestion de périphériques d'Allxon (Allxon DMS) pour fournir une solution de gestion de périphériques économique et simplifiée avec des capacités de gestion à distance complètes. L'AIE100-903-FL-NX est idéal pour les villes intelligentes, la fabrication intelligente, le commerce de détail intelligent et d'autres applications d'intelligence artificielle de pointe.



"L'AIE100-903-FL-NX est un système d'inférence de bord AI étanche et sans ventilateur basé sur NVIDIA, conçu pour l'informatique AI et les applications d'apprentissage approfondi, telles que l'analyse du comportement, la reconnaissance des visages et l'analyse des véhicules. Grâce à sa conception robuste, ce périphérique ultra-compact peut fonctionner dans des environnements difficiles avec une large gamme de températures allant de -30°C à +50°C et peut supporter des vibrations allant jusqu'à 3 Grms.



En outre, il offre un kit de couverture étanche IP42 en option pour une protection accrue dans les environnements semi-extérieurs", a déclaré Annie Fu, chef de produit de la division PM chez Axiomtek. "En plus des solutions matérielles exceptionnelles, l'AIE100-903-FL-NX alimenté par l'AI est intégré au système de gestion des données en nuage Allxon pour permettre une gestion à distance et un contrôle pratique en temps réel des appareils.



Allxon DMS permet un déploiement et une intégration rapide sur plusieurs systèmes d'exploitation, réduit les temps d'arrêt et les coûts de maintenance du système et offre en outre un large éventail de possibilités de gestion centralisée des dispositifs en nuage. Ce système d'IA industriel de pointe est le meilleur choix pour simplifier le déploiement à grande échelle des plates-formes AIoT".







L'AIE100-903-FL-NX prend en charge le NVIDIA JetPack 4.4 pour faciliter le développement d'applications de calcul IA et d'apprentissage approfondi. Il dispose d'une connectivité E/S abondante, dont un port USB 3.1 Gen2, un port USB 2.0, un port Micro USB, un port GbE LAN, un port GbE PoE et un port HDMI 2.0 prenant en charge 4K2K.



Il dispose également d'un interrupteur de récupération, d'un bouton de réinitialisation, d'un bouton d'alimentation, d'une entrée d'alimentation 12 V DC et de deux ouvertures d'antenne de type SMA. Les utilisateurs peuvent utiliser l'interrupteur de récupération et le Micro USB pour clignoter facilement l'image sans ouvrir le châssis.



L'AIE100-903-FL-NX a un eMMC de 16 Go intégré et est équipé d'un emplacement SSD M.2 Key M 2280 avec PCIe x4 NVMe et d'un emplacement Micro SD pour le traitement en temps réel d'une charge de travail massive à la périphérie. En outre, l'AIE100-903-FL-NX dispose d'un emplacement pour mini carte PCIe de taille normale prenant en charge les signaux USB et PCIe et d'un emplacement SIM pour les connexions 3G/4G, GPS, Wi-Fi et Bluetooth.



Fonctionnalités avancées :



- NVIDIA Jetson Xavier NX avec architecture GPU Volta avec 384 cœurs NVIDIA CUDA,

- Une haute performance de calcul AI pour un traitement accéléré par le GPU,

- Idéal pour les applications d'intelligence artificielle en périphérie de la ville,

- Supporte un PoE 15 W GbE pour une caméra,

- Large gamme de températures de fonctionnement allant de -30°C à +50°C,

- Supporte le NVIDIA JetPack 4.4,

- Prend en charge les solutions de gestion des appareils d'Allxon (Allxon DMS).



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP