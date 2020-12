ASUS nous propose une nouvelle alimentation : La TUF-GAMING-750B 80PLUS Bronze.



Le bloc d'alimentation ASUS TUF Gaming 750W Bronze est le meilleur en termes de durabilité.



Les principales caractéristiques :



- Les condensateurs et les selfs passent des tests exigeants pour obtenir la certification de niveau militaire.

- Les doubles roulements à billes des ventilateurs peuvent durer jusqu'à deux fois plus longtemps que les roulements à manchon.

- Un revêtement protecteur de PCB protège contre l'humidité, la poussière et les températures extrêmes.

- La certification 80 Plus Bronze est obtenue grâce à des composants de haute qualité qui ont passé des tests rigoureux.

- La conception du ventilateur axial est caractérisée par un moyeu de ventilateur plus petit qui permet d'obtenir des pales plus longues et une bague de barrage qui augmente la pression d'air vers le bas.

- La technologie 0dB vous permet de profiter des jeux de lumière dans un silence relatif.

- Les câbles gainés donnent à votre appareil un aspect tactiquement propre.

- Connecteur CPU 8 broches de 80 cm (EPS 12V)

- Garantie de 6 ans incluse.























Construit pour le long terme



Les alimentations de la série TUF Gaming réunissent des composants de qualité militaire et une solution de refroidissement robuste pour créer une plate-forme d'alimentation sur laquelle vous pouvez compter. Les condensateurs et les selfs de haute qualité sont soumis à une myriade de tests, y compris des tests de températures et de vibrations extrêmes, pour s'assurer qu'ils répondent aux spécifications militaires rigoureuses. Un ventilateur Axial-tech avec une conception à double roulement à billes offre une plus grande longévité que les autres types de ventilateurs, ce qui augmente la durée de vie globale du produit. C'est le bloc d'alimentation idéal à intégrer dans une console de jeu TUF ou dans tout autre appareil conçu pour alimenter les jeux AAA pendant de nombreuses années.



Certification de grade militaire

Les meilleures notes



Tous les condensateurs et selfs critiques des alimentations de jeu TUF sont certifiés conformes aux spécifications militaires, ce qui garantit un fonctionnement fiable dans une large gamme de températures.



Roulements de ventilateur à double bille

Une durée de vie deux fois plus longue



Un refroidissement exemplaire est assuré par un ventilateur de 135 mm tournant sur un double roulement à billes qui dure jusqu'à deux fois plus longtemps qu'un roulement à billes à manchon.



Revêtement de protection des PCB

Tout est emballé



Un revêtement protecteur conforme enveloppe le circuit imprimé pour le protéger contre les courts-circuits causés par l'humidité, la poussière et les débris.



Certification 80 Plus Bronze

Cerveaux et bronze



Les composants de haute qualité utilisés dans les alimentations de TUF Gaming assurent un fonctionnement efficace et fiable digne d'une certification 80 PLUS Bronze. Cette efficacité permet également d'obtenir des températures basses à l'intérieur du bloc d'alimentation, ce qui permet d'obtenir un profil acoustique encore plus silencieux pour le ventilateur axial de 135 mm.



Conception d'un ventilateur axial

Mieux, plus vite, plus fort



Développé à l'origine pour les cartes graphiques ROG haut de gamme, le ventilateur Axial-tech est doté d'un moyeu de ventilateur plus petit qui facilite l'utilisation de pales plus longues et d'un anneau de barrière qui augmente la pression d'air vers le bas. Pour les blocs d'alimentation de la série TUF Gaming, nous avons réduit cette conception à 135 mm afin de maintenir le refroidissement à bas régime tout en produisant moins de bruit.



0dB Technologie

Une intelligence tranquille



Un contrôleur embarqué arrête le ventilateur de 135 mm lorsque la puissance thermique nominale (TDP) est inférieure à 30 %, vous permettant ainsi de profiter des jeux de lumière dans un silence relatif. Au-delà de 30 %, les ventilateurs redémarrent automatiquement.



Câbles à manches

Slim-fit



Les câbles recouverts d'une gaine noire donnent à votre camion un aspect tactiquement propre.



Garantie de 6 ans

Des performances solides



Nous sommes tellement confiants dans la fiabilité des alimentations de la série TUF Gaming que nous les soutenons par une garantie mondiale de 6 ans.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Elle est déjà disponible sur les sites de E-Commerces.



Le prix est de : 129.90 euros.



Elle existe également :



- 450w,

- 550w,

- 650w.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



ASUS