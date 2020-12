ASUS listes les : RTX 3080 Ti 20 GB, RTX 3060 12 GB.



Sur son site de soutien, ASUS a confirmé par inadvertance certaines des rumeurs et spéculations de ces derniers mois - depuis la sortie officielle de la série RX 6000 d'AMD, en fait. AMD n'est pas en reste et NVIDIA estime apparemment qu'il est nécessaire de combler l'écart entre sa carte graphique RTX 3080 de 10 Go à 699 Dollars et sa carte graphique haut de gamme RTX 3090 à 1 499 Dollars, pour mieux concurrencer le RX 6900 à 999 Dollars (également virtuel). Ainsi, ASUS a listé une ROG-STRIX-RTX3080TI-O20G-GAMING et une ROG-STRIX-RTX3080TI-20G-GAMING, à côté de quelques... intéressants ROG-STRIX-RTX3060-O12G-GAMING et ROG-STRIX-RTX3060-12G-GAMING.







Ainsi, il semble confirmé que NVIDIA a abandonné son projet officiel de proposer le RTX 3080 dans une version GDDR6X de 20 Go, et qu'elle équipe plutôt son RTX 3080 Ti de cette quantité de mémoire graphique - ce qui devrait rendre le modèle encore plus attrayant pour les utilisateurs qui essayaient encore de se procurer une série de RTX 3080, car le drame entourant les 10 Go de VRAM de cette carte est bien connu de l'industrie technologique et des consommateurs.



Cependant, le fait que le RTX 3060 soit listé dans une version GDDR6 de 12 Go (une certaine version de 6 Go est également en cours de réalisation) est vraiment déroutant ; cette carte graphique, qui ne devrait contenir que 3840 noyaux CUDA dans sa puce GA106, manquera d'ombrage et de puissance RT bien avant que la réserve de VRAM ne soit épuisée. La structure des puces de NVIDIA devient de plus en plus confuse dans cette série 30, au moins.



L'annonce des nouvelles cartes graphiques devrait avoir lieu le 12 janvier 2021 prochain.



TWITTER (9550Pro)