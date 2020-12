Le CTR (Clock Tuner for Ryzen) reçoit une nouvelle interface utilisateur, le support de Ryzen 5000 et le mode HYBRID OC.



Le logiciel CTR 2.0 prendra désormais en charge les processeurs basés sur le Zen3 et les outils d'overclocking avancés.



L'outil offrira désormais un mode OC hybride, ce qui rendra la tâche d'optimisation encore plus simple qu'auparavant. Par définition, le mode hybride est une combinaison d'options de boost manuelles et standard disponibles dans l'application. Il est fourni avec deux profils : P1 pour les meilleures performances CCX et P2 (également connu sous le nom de profil de jeu) qui débloquera des fréquences plus élevées pour plusieurs cœurs plutôt qu'un seul.































Une autre grande amélioration est une nouvelle technologie de surveillance qui ne repose plus sur les pilotes des puces Ryzen Master et AMD. En d'autres termes, il n'est plus nécessaire d'installer le Ryzen Master lorsque l'on utilise le CTR 2.0. L'outil demandera en fait des données à l'unité centrale à une résolution beaucoup plus élevée qu'auparavant, 1ms lorsque l'unité centrale est inactive et 7ms lorsque tous les coeurs sont chargés. Clock Tuner for Ryzen 2.0 est également fourni avec une nouvelle interface utilisateur sombre, un nouveau mode de diagnostic et une journalisation avancée.



L'application dispose désormais d'une feuille de route. Une version 2.1 devrait être lancée au cours du premier trimestre 2021. Elle fournira un optimiseur de courbe automatique pour les processeurs Zen3 (la version 2.0 ne doit offrir qu'un mode manuel pour l'instant), une nouvelle version d'overclocking hybride et un nouveau mode de mesure. La version 2.2 devrait être lancée au troisième trimestre, elle prendra en charge la série AMD Ryzen Threadripper 5000 ainsi que les processeurs mobiles Ryzen 5000 basés sur le Zen3 (Cezanne).



Le Clock Tuner pour Ryzen 2.0 sera disponible au téléchargement d'ici la fin du mois de janvier de l'année prochaine. Les partenaires, les clients et les testeurs pourront y accéder dès aujourd'hui.



