MSI annonce le moniteur eSports Optix G242.



MSI a annoncé aujourd'hui un nouvel ajout à sa gamme de moniteurs de jeux sous la forme de l'Optix G242. Ce moniteur laisse tomber le préfixe MAG, qui désigne une solution haut de gamme, et devrait donc (et selon ses spécifications) être moins cher que ces solutions. L'Optix G242 a une diagonale relativement petite de 24 pouces qui offre un panneau IPS avec une résolution de 1080p.



Un taux de rafraîchissement de 144 Hz, désormais "normal", est proposé dans ce boîtier et, ce qui est peut-être plus intéressant, le panneau affiche jusqu'à 16,7 millions de couleurs, couvrant une large gamme d'affichage de couleurs, avec une couverture de 94,6% DCI-P3 et 127,7% sRGB. Le VRR est également pris en charge pour des capacités de jeu supplémentaires, soit sous la forme de FreeSync ou de la marque NVIDIA G-Sync Compatible.











La luminosité maximale de 250 nits n'a rien d'exceptionnel. Cela dit, l'Optix G242 est doté de la technologie "AntiFlickr" de MSI et d'un mode de filtrage "Blue Light Reduction" intégré. Le contraste est indiqué à 1000:1. L'entrée/sortie est assurée par 1x DisplayPort 1.2, 2x HDMI 1.4, et 1x prise pour écouteurs. La taille du corps est une belle (comme toutes les autres sont supposées l'être) 540,2 mm de largeur, 228,2 mm de profondeur, 411,6 mm de hauteur, et 3,33 kg.



Aucun mot sur les prix ou la disponibilité n'était disponible au moment de la rédaction du présent document.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP