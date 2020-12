Le processeur Intel Core i7-11700K "Rocket Lake" surpasse l'AMD Ryzen 9 5950X dans les tests sur un seul cœur.



La plateforme Rocket Lake-S d'Intel devrait arriver au début de l'année suivante, soit dans quelques jours. La gamme de processeurs Rocket Lake sera la 11e génération de processeurs Intel pour ordinateurs de bureau et la plate-forme devrait faire ses débuts avec le tout nouveau design de cœur Cypress Cove d'Intel. Grâce à la soumission de Geekbench 5, nous disposons des dernières informations sur les performances du prochain processeur Intel Core i7-11700K 8C/16T. Basé sur le noyau Cypress Cove, le processeur apporterait une augmentation à deux chiffres de l'IPC, selon Intel.











Dans le résultat à score unique, l'unité centrale a réussi à obtenir 1807 points, tandis que le score à score multiple est de 10673 points. L'unité centrale a fonctionné à l'horloge de base de 3,6 GHz, tandis que la fréquence de boost est fixée à 5,0 GHz.



Par rapport à la 10e génération précédente, Intel Core i7-10700K, qui a obtenu un score de 1349 points pour un seul cœur et de 8973 points pour plusieurs, l'unité centrale de Rocket Lake a réussi à obtenir un score de 34 % plus élevé pour un seul cœur et de 19 % plus élevé pour plusieurs. En comparaison avec les offres d'AMD, le Ryzen 9 5950X haut de gamme est environ 7,5 % plus lent en simple cœur et bien sûr beaucoup plus rapide en multi-cœur grâce au doublement du nombre de cœurs.



VIDEOCARDZ