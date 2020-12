Akasa déploie le boîtier Turing A50 pour le mini PC ASUS PN50 Ryzen 4000.



Akasa a terminé l'année avec la sortie du Turing A50, un boîtier tout aluminium sans ventilateur avec lequel vous pouvez remplacer le boîtier qui vient avec le mini-PC ASUS PN50. L'ASUS PN50, si vous vous souvenez bien, est un mini-PC de la taille du NUC qui utilise des processeurs mobiles "Renoir" AMD Ryzen de la série 4000 de 15 watts.











L'Akasa Turing A50 est une variante du boîtier original du NUC de Turing que la société a sorti en février 2019, mais dont les entrailles ont été redessinées pour la carte mère ASUS PN50. Sur la face avant, on trouve des supports pour la prise casque de la carte, deux ports USB 3.2 (dont un de type C avec un passage DisplayPort), et le récepteur IR.



À l'arrière, vous trouverez des supports pour les trois autres sorties d'affichage, et quelques autres ports USB, ainsi que l'entrée d'alimentation CC. À l'intérieur, le boîtier comporte une base de refroidissement SoC conçue pour être montée sur le SoC "Renoir", à partir de laquelle quelques caloducs en cuivre transmettent la chaleur au corps en aluminium du boîtier, qui fait office de dissipateur thermique.



Selon Fanless Tech, le boîtier devrait être disponible à partir de février 2021.



FANLESSTECH