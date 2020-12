EZ Optimizer pour Cyberpunk 2077 donne à votre PC un gain de 30 FPS.



Le dernier jeu du CD Project RED, Cyberpunk 2077, a été le jeu le plus médiatisé de l'année 2020. Le jeu est accompagné d'un battage médiatique, mais aussi d'exigences élevées, et il peut mettre à genoux même les meilleurs PC. Et c'est ainsi que le nouveau "Can it run Crysis ?" est en fait "Can it run Cyberpunk 2077 ? Tous les PC ne peuvent pas jouer au jeu au meilleur taux d'images par seconde, c'est pourquoi le programmeur CodeZ1LLa a publié un mod pour Cyberpunk 2077 qui est principalement destiné aux PC bas de gamme, où le logiciel peut soi-disant augmenter les performances du jeu jusqu'à 30 FPS.



Comment cela fonctionne-t-il ? L'outil logiciel EZ Optimizer (prononcer easy optimizer) peut accéder à certains paramètres de développement cachés, ce qu'un joueur normal ne peut pas faire. En trouvant un équilibre entre la qualité de l'image et les performances, l'EZ Optimizer peut vous apporter une amélioration considérable des performances. Vous pouvez télécharger le logiciel ICI.



Cependant, veuillez noter que certains développeurs signalent que l'outil est un logiciel malveillant, donc utilisez-le à vos propres risques.







Vous avez le choix entre quatre options :



- Désactiver le calcul asynchrone : Cette option est recommandée pour les modèles GeForce GTX de NVIDIA, et les variantes RTX ne devraient pas utiliser cette option.

- Par défaut : Apporte les paramètres par défaut du jeu.

- Équilibré : Ce mode offre un équilibre entre la fidélité de l'image et les performances, offrant ainsi quelques FPS supplémentaires. Il est recommandé aux propriétaires de GeForce GTX 1070 Ti jusqu'aux GeForce RTX de la série 20.

- Max Boost : Ce mode est censé apporter un taux de rafraîchissement maximum tout en sacrifiant la qualité de l'image. Vous pouvez ainsi obtenir jusqu'à 30 FPS de plus. Ce mode est recommandé pour les GeForce GTX 1060 et moins.



Pour l'instant, il serait préférable d'essayer le logiciel par vous-même et de voir quels gains vous en tirez.



Vous pouvez visionner la vidéo sur le nouveau logiciel : Cliquez ici.



TWEAKTOWN