TECHPOWERUP nous propose le test du : Synology DS1621+ 6-bay NAS.



Synology a sorti le DS1621+, sa première NAS basée sur Ryzen, il y a un certain temps, et après des tests exhaustifs, j'ai tous les résultats en main pour enfin terminer cette revue. Chaque évaluation de NAS prend plus d'un mois car j'effectue des tests approfondis pour vérifier non seulement les performances, mais aussi la fiabilité et le fonctionnement du NAS dans diverses conditions. C'est pourquoi je ne peux pas fournir beaucoup d'évaluations de la NAS. Ces produits sont conçus pour fonctionner 24 heures sur 24, il est donc extrêmement important de vérifier leur comportement après de nombreuses heures d'utilisation continue et sous des charges élevées avant de tirer des conclusions.







Le DS1621+ utilise un processeur AMD Ryzen V1500B à quatre cœurs basé sur la micro-architecture ZEN, cadencé à 2,2 GHz. Il s'agit d'un processeur assez puissant pour un serveur NAS. Au total, elle possède quatre cœurs et huit threads. Avec 16 W, son TDP est extrêmement faible, de sorte qu'aucun refroidissement actif n'est nécessaire, ce qui le rend idéal pour un NAS. Le seul inconvénient est qu'il n'a pas de GPU intégré, ce qui signifie qu'il n'a pas de capacités matérielles d'encodage et de décodage vidéo.



Avec six baies et la possibilité de connecter jusqu'à deux unités d'extension DX517 en option, la capacité de stockage potentielle offerte par la DS1621+ est énorme. Elle peut également prendre deux lecteurs NVMe pour l'accélération du cache. Bien qu'elle ne dispose pas d'un port 10G, vous avez la possibilité d'installer la carte réseau correspondante ; cela dit, la capacité 10G incluse prête à l'emploi aurait été idéale. Les plateaux sont également équipés de serrures. Bien qu'ils ne soient pas de haute qualité, ils constituent une fonctionnalité intéressante dans les environnements professionnels. Enfin, l'alimentation électrique étant interne, vous n'aurez pas à vous encombrer d'adaptateurs électriques, qui prennent plus de place. Toutefois, il est plus facile de remplacer un adaptateur électrique en cas de problème.



Voici la fiche technique :







