ASROCK nous propose : Le Rack PCIe convertisseur NVMe M.2 SSDs to PCI-Express 4.0.



Moins cher que bon marché et destiné aux serveurs, cela pourrait en fait être un moyen simple d'ajouter quatre SSD NVMe M.2 dans votre système PCIe 4.0 sans trop de problèmes.











La nouvelle carte vous permet de connecter les SSD NVMe M.2 aux emplacements PCI-Express 4.0 (x16). Dotée de deux emplacements M.2 à l'avant et à l'arrière de la carte, quatre SSD NVMe M.2 avec connexion PCI-Express4.0 (x4) peuvent être installés. Si vous l'utilisez sur un serveur ou une station de travail qui utilise la série EPYC 7002, vous pourrez créer un environnement de stockage à ultra-haute vitesse. Si bien sûr avec un châssis fermé, tout ce qui est compatible fera également l'affaire.



Le facteur de forme supporté du SSD M.2 est M.2 2242/2260/2280/22110, et la taille de la carte est de 144,78 mm en longueur et 73,65 mm en largeur.



Pas de date ni de prix pour le moment.



