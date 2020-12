ALIENWARE (DELL) nous propose un nouvel écran PC : Le Alienware AW2521HFA.



Accélérez votre temps de réaction



Rapide comme l’éclair : profitez de la meilleure technologie IPS disponible avec des taux d’actualisation natifs pouvant atteindre 240 Hz.



Temps de réponse de 1 ms. Aucun gadget : un véritable temps de réponse de 1 ms qui élimine le ghosting et les flous pour une qualité d’image nette, sans aucune ruse artificielle.















Une couverture des couleurs optimale



Des couleurs réalistes, une véritable rapidité : la nouvelle technologie IPS rapide permet d’afficher une qualité d’image toujours nette, sous tous les angles de l’écran. De plus, avec une couverture colorimétrique pouvant atteindre 99 % de la gamme sRVB, vous disposez d’un large éventail de couleurs dans votre arsenal.



Le meilleur des deux mondes : l’écran de 24,5 pouces doté de la résolution Full HD 1080p native offre le meilleur taux de pixels par pouce, pour des détails plus nets et des images très réalistes, dans un format 24,5" idéal pour les jeux les plus rapides.



Saisissez chaque détail



Profitez d’une netteté inégalée dans le feu de l’action. La technologie AMD FreeSync Premium et compatible NVIDIA G-SYNCi synchronise les graphismes et l’écran, ce qui vous offre des images épiques et sans saccades, qui ne ralentissent pas votre expérience de jeu.



Conçu pour l’emporter



Un poste de combat épuré : avec son look futuriste, notre conception industrielle Legend est une expression nouvelle, plus audacieuse, sculpturale, universelle, minimaliste et emblématique de la marque Alienware.



Jouez comme vous voulez : basé sur les commentaires de joueurs professionnels, le nouveau socle aux pieds fuselés vous permet de tourner votre clavier selon l’angle souhaité, pour que vous puissiez jouer comme vous le voulez. De plus, avec le marqueur d’ajustement de la hauteur, vous pouvez également régler votre écran à la hauteur idéale. De plus, l’écran est également compatible pour permettre un montage VESA facile, en un clic.



Gardez la tête froide malgré la pression : la conception unique du refroidissement et de la ventilation en haut, en bas et à l’arrière de l’écran offre un système de ventilation optimisé, ce qui permet de refroidir l’écran pendant les combats les plus intenses.



Jouez avec la lumière : personnalisez votre session de gaming avec AlienFX. Son système d’éclairage entièrement personnalisable est conçu pour vous plonger dans les mondes dans lesquels vous jouez, avec des effets d’éclairage dynamiques directement liés à l’action du jeui et des valeurs RVB complètes.



Les leaders de tous les mondes



C’est nous qui menons le jeu, c’est nous qui le faisons évoluer. Alienware est le PC officiel et le partenaire d’affichage du Championnat du monde League of Legends. Êtes-vous prêt à jouer sur un matériel de qualité professionnelle éprouvé en tournois ?



Un menu à l’écran dynamique



Restez dans le jeu avec un nouveau menu unique proposant un tableau de bord convivial, ainsi que des modes de jeu prédéfinis personnalisables, un compteur de FPS et des lignes de repère pour une configuration à plusieurs écrans.



Voici la fiche technique :







Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 399.95 euros.



DELL (ALIENWARE)