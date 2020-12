ENERMAX nous propose une nouvelle alimentation : La MARBLEBRON 750 Watts.



La MARBLEBRON est une alimentation semi-modulaire dotée d’une grande fonctionnalité et d’un design sophistiqué. Certifiée 80 PLUS Bronze, elle dispose de condensateurs électrolytiques japonais de première classe à 105°C pour une fiabilité à toute épreuve. Dotée de la technologie DC/DC, elle assure une puissance stable même en cas de charges alternées. Le ventilateur haute pression de 120 mm est maintenu à une vitesse basse constante de 14 dB(A) avec le SAC (Smart Air Control) intégré jusqu’à une charge de 40%. La MARBLEBRON est parfaitement adaptée aux PC gamers, multimédia et installations home cinéma.























Rendement et Certifications



L’alimentation MARBLEBRON est certifiée 80PLUS® Bronze, et produit un rendement de 88 à 50% à 230 VAC entre 20 et 100% de charge. Cela se traduit non seulement par une faible production de chaleur, mais aussi par une réduction significative de la consommation propre de CO2.



La série MARBLEBRON rend les systèmes conformes aux directives européennes d’éco-conception 2013 ErP Lot 6 (< 0,5 W en mode veille, uniquement en combinaison avec une carte mère compatible ErP) grâce à un circuit de veille 5V (+5Vsb) très efficace. De plus, la série des MARBLEBRON est conforme au règlement de l’UE n° 617/2013 exigeant entre autres 85% d’efficacité à 50% de charge et 82% à 20% et 100% de charge.



Design DC/DC



Le design DC vers DC génère les tensions secondaires (+5V et +3.3V) à partir du rail de tension primaire (+12V). L’effet positif? Un rendement plus élevé, des tensions de sortie propres (faible bruit d’ondulation) et une régulation parfaite de la tension à toutes les charges.



Un rail 12V unique et stable pour alimenter les processeurs et les cartes graphiques hautes performances sans avoir à répartir la charge sur plusieurs rails.



Refroidissement Inégalé



Le ventilateur Enermax 12 cm intégré doté de la technologie brevetée Twister Bearing génère un flux d’air comprimé pour refroidir plus rapidement les composants critiques de l’alimentation électrique. Le régulateur de vitesse intelligent est capable de mesurer la charge sur la MARBLEBRON et d’ajuster le ventilateur en conséquence pour assurer un fonctionnement quasiment silencieux à 14dB(A), pour vous aider à rester cool, en toutes circonstances.



Connectivité Avancée



Le design semi-modulaire de la connectique vous permet de débrancher les câbles superflus pour une installation propre et facile. Les câbles plats sont plus souples que les câbles gainés classiques, et vous simplifieront astucieusement l’organisation interne de votre configuration en se contorsionnant dans les espaces les plus étroits. Une gestion des câbles très propre, et une optimisation de la circulation du flux d’air à l’intérieur du boîtier grâce à ces câbles qui en font toujours plus !



Compatibilité maximale



Intel ATX12V v2.3, conforme au guide Intel Power Supply Design for Desktop Platform Form Factors, révision 1.1.



Prise en charge complète des fonctions d’économie d’énergie C6/C7 des processeurs Intel, introduites pour la première fois avec la génération Haswell.



Entrée de réglage automatique 120-240 VAC pour une utilisation universelle. PFC actif avec une valeur PF allant jusqu’à 0,99, avec la correction active du facteur de puissance (PFC).



Qualité & Sécurité



Enermax n’utilise que des composants de haute qualité, y compris des condensateurs électrolytiques japonais de première qualité à 105 °C pour une stabilité et une durabilité maximale.



La gamme MARBLEBRON embarque Enermax SafeGuard, le circuit de protection multiple qui maintient l’alimentation et le système à l’abri des dommages par court-circuit (SCP), surtension (OVP), sous-tension (UVP), surchauffe (OTP), surpuissance (OPP) ainsi que surtensions et courant de démarrage (SIP).



Performances de classe industrielle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à une température ambiante de 40 °C.



Avec la gamme MARBLEBRON, vous bénéficiez enfin d’une couverture par la garantie constructeur de 3 ans.



Voici la fiche technique :







Power Distribution :







Bruit et Rendement :







Câbles et Connecteurs :







Elle existe également en 550 et 650w.



Elle est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 104.95 euros.



ENERMAX