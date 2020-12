COOLER MASTER nous propose une nouvelle souris Gamers : La MM720.



La MM720 est une version allégée d'une souris de jeu légendaire, très appréciée des fans, qui allie des performances classiques à une sensibilité moderne. Une coque alvéolée ultralégère au design ergonomique et équilibré familier réduit le poids total de près de la moitié sans compromettre la durabilité. Un nouveau câble ultraweave innovant réduit les accrocs de câble, tandis que l'éclairage RVB assure que tous vos coups sont mis en valeur. En outre, les capteurs et interrupteurs optiques de qualité professionnelle ont été mis à niveau pour répondre aux normes modernes afin de garantir des performances de haut niveau pour les années à venir. Légère et légendaire, cette souris se porte comme un gant et surpasse le reste de la concurrence.







Design classique, familier



Le MM720 est une version moderne des légendaires formes de Spawn et Xornet, toutes deux très appréciées des fans, qui privilégient la performance et la durabilité. Il est doté d'une forme optimisée pour les joueurs de griffes, de deux boutons latéraux pour un accès facile à vos clés personnalisées et d'un repose-doigt pratique pour plus de confort.



Perdre du poids

Sans les gadgets



La nouvelle apparence innovante du MM720 est plus qu'un simple mème. En mettant en œuvre un nouveau design de coque en nid d'abeille, à parts égales léger et durable, nous avons réduit de près de moitié le poids de votre souris préférée de la vieille école, jusqu'à 49g. Plus de lutte contre la souris, et plus de bécassines ratées grâce à une amplitude de mouvement limitée par le poids. Les douleurs aux poignets après les marathons et la fatigue après des nuits blanches appartiennent au passé. Visez mieux, soyez plus performant - plus longtemps.



La vitesse de la lumière

Au bout des doigts



Conçu à partir de la base, avec en tête le jeu de compétition et le confort des griffes, nous savons que les fractions de seconde peuvent signifier la vie ou la mort. C'est pourquoi le MM720 est équipé de commutateurs optiques dans le clic gauche et droit, réduisant le temps de rebondissement à pratiquement zéro. Obtenez cet avantage concurrentiel sur les autres avec un actionnement presque instantané, près de 3 fois plus rapide que les interrupteurs mécaniques traditionnels.



Durabilité de la lumière

au bout de vos doigts...



Les interrupteurs traditionnels finissent par s'user avec des clics répétés. Les interrupteurs optiques, en revanche, utilisent un laser pour enregistrer vos clics. Moins de pièces mobiles signifie moins d'usure mécanique et une durée de vie plus longue, ce qui évite le redoutable problème du "double clic" dont souffrent les interrupteurs traditionnels. Soyez tranquille en sachant que le MM720 enregistrera fidèlement vos clics pendant des années et des années à venir.



Détachez votre souris



Lorsque vous fauchez l'infanterie, vous ne devez jamais avoir l'impression d'être un mignon petit veau en laisse. C'est pourquoi nous avons équipé le MM720 d'un nouveau câble ultraléger. Conçu en interne et composé de fibres durables mais légères, le câble ne vous permet pas de vous frayer un chemin à travers la carte, et ne rend pas la précision de la visée difficile. Vous pouvez aussi bien jeter votre souris à l'eau maintenant.



Capteur optique pour

Jeux de qualité



Équipé d'un capteur optique Pixart de 16 000 ppp pour un décalage minimal, un bégaiement minime, voire nul, et une précision que vous ne trouverez pas dans votre souris d'emballage encombrante - désormais décuplée grâce à un poids massivement réduit. Et au cas où vous devriez privilégier la précision au détriment de la vitesse, le DPI est réglable instantanément, ce qui vous permet d'effectuer des réglages en temps réel en fonction du jeu, de la classe et/ou du style de jeu.



Glissez comme un patineur professionnel avec des pieds en PTFE



Il n'est pas nécessaire d'aller sur le marché noir pour trouver des équipements louches et performants. Nous avons déjà équipé votre souris avec des pieds en PTFE, une nouveauté courante dans le monde des souris. Nous aimerions les considérer davantage comme des patins de souris, offrant le type de glissement sans effort et de réactivité de première qualité que vous ne pouvez pas trouver sur les autres souris de série. Et au cas où vous vous poseriez la question, ces bébés sont purs, avec une teneur en PTFE supérieure à 95 %, pour une stimulation sans faille de vos mouvements.



RGB élégant



Le MM720 est équipé de LED discrètes dans la molette de défilement et de notre logo pour donner une touche de personnalité à votre jeu. Et ce n'est pas seulement pour une apparence tape-à-l'œil - les LED peuvent également servir d'indicateur pratique pour votre DPI actuellement assigné.



Protection spéciale

Contre les éléments



Une souris légère nécessite une protection lourde - surtout si elle est perforée et susceptible d'être exposée. Le PCBA du MM720 est vaporisé d'un revêtement résistant à la poussière et à l'eau, ce qui permet d'éviter que des déversements accidentels, des moutons de poussière gênants ou des paumes de mains trop moites n'abîment votre artillerie dans le feu de l'action. Certifié et doté d'une protection IP58 contre la poussière et l'eau, vous pouvez tremper ce mauvais garçon dans l'eau pour le nettoyer. Cependant, il vaut peut-être mieux prendre soin de votre souris dès le début. Rappelez-vous : des souris heureuses, une vie heureuse.



Voici la fiche technique :







Elle est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 59.95 euros.



COOLER MASTER