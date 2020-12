ENERMAX nous propose un nouveau ventirad CPU : Le ETS-F40-FS.



Les performances de refroidissement robustes associées à un ventilateur de 140 mm à faible vitesse font de l’ETS-F40-FS le meilleur choix possible pour les PC silencieux parfaitement refroidis. Les quatre caloducs asymétriques de 6 mm dotés de la technologie Heat Pipe Direct Touch assurent la meilleure compatibilité de la RAM et un transfert de chaleur rapide par contact direct avec le processeur. Le design purement minimaliste réduit les coûts de production pour vous offrir le meilleur prix et les meilleures performances, sans aucun compromis.



















Design sans Compromis



L’ETS-F40 Silent Edition est un refroidisseur au format tour doté de caloducs en cuivre qui reposent directement sur le processeur, et améliorent le processus de transfert de chaleur entre le processeur et le dissipateur thermique. L’évaporation et la condensation d’un liquide à l’intérieur des caloducs permettent de transférer de grandes quantités de chaleur rapidement vers le dissipateur de chaleur. Cette technologie est non seulement sans entretien, durable et fiable, mais elle est aussi respectueuse de l’environnement puisqu’elle n’utilise pas de produits chimiques toxiques.



Générateur de tourbillons/vortex (VGF)



Dans le domaine de l’aéronautique, les spoilers, appelés générateurs de tourbillons, sont utilisés pour guider le flux d’air uniformément avec les ailes. Les ingénieurs d’Enermax ont appliqué cette technologie à l’ETS-F40, parfait modèle de dissipateur thermique pour processeur : de petits spoilers situés sur les ailettes à côté des caloducs créent un vortex qui introduit plus d’air frais à l’arrière des caloducs, et permet une dissipation plus rapide de l’air chaud. Résultat : un refroidissement terriblement efficace grâce à la conduction innovante du flux d’air.



Générateur de débit à effet de vide (VEF)



Les côtés partiellement fermés du dissipateur thermique créent un vide qui aspire l’air frais sur le côté.



Heat Pipe Direct Touch (HDT)



Grâce à la technologie brevetée du Heat Pipe Direct Touch (HDT), les quatre caloducs de 6 mm reposent directement sur le processeur, et améliorent le processus de transfert de chaleur entre le processeur et le dissipateur thermique. L’avantage par rapport à une plaque de base est que le transfert de la chaleur est plus rapide, et sans aucune résistance supplémentaire.



Design Asymétrique du Caloduc



Le design asymétrique du caloduc crée de l’espace supplémentaire pour le ventilateur afin d’éviter que des modules RAM élevés ne soient bloqués.



Ventilateur 140mm ingénieux



L’ETS-F40 Silent Edition est équipé d’un ventilateur de 140 mm. Les 9 pales optimisées sur le plan sonore peuvent tourner à des vitesses très basses de seulement 300 tours/min, et sont limitées à un maximum de 1 200 tours/min pour vous garantir un fonctionnement ultra-silencieux à tout moment. En raison de la taille du ventilateur, le fort débit d’air pour une capacité de refroidissement de 200W TDP est préservé. Un deuxième jeu de supports de montage vous permettra d’installer un ventilateur supplémentaire de 120 ou 140 mm pour une performance accrue.



Compatibilité



Système de montage universel rapide et convivial compatible avec les sockets Intel et AMD (sauf sockets TR4/SP3). Le système de ressorts de réglage de la pression et la graisse thermique hautement conductrice Dow-Corning fournie assurent un contact parfait avec le dissipateur thermique des processeurs.



Voici la fiche technique :







Il est déjà disponible sue les sites E-Commerces.



Le prix est de : 39.95 euros.



ENERMAX