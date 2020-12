SAMSUNG nous propose un nouvel écran PC : Le Smart Monitor M5 S32AM500NU.



















Ecran PC ou TV, ne choisissez plus



Smart Monitor: l’écran 2 en 1 qui s’adapte à vous. Nativement équipé du Wifi, et avec une simple connexion internet vous pourrez travailler sans avoir besoin de votre PC grâce à Office 365 ou encore grâce à la fonction Remote PC. Sans oublier de vous divertir en accédant via Smart Hub à vos plateformes de streaming et applications préférées.



Bénéficiez d’une expérience de divertissement

Découvrez le Smart Hub



Visionner des films et des séries n’a jamais été aussi simple. Accédez à toutes vos applications de divertissement préférées telles que Netflix, YouTube ou HBO, sans avoir besoin d’un PC ou un appareil mobile. Une simple connexion internet suffit.



Télétravaillez et apprenez à distance sans perdre en efficacité

Un accès facilité à vos documents



Grâce aux fonctionnalités d’accès à distance qu’offre le Smart Monitor, vous pouvez vous connecter à votre compte Office 365 pour consulter, modifier et enregistrer votre travail dans le Cloud. Avec la fonction Remote PC, vous pourrez vous connecter sans fil avec un PC situé dans une autre pièce de la maison, ou ailleurs dans le monde !



Une luminosité qui s’adapte naturellement à votre environnement

Adaptive Picture



La technologie Adaptive Picture offre une expérience plus reposante pour les yeux en adaptant automatiquement la luminosité et la température des couleurs en fonction des conditions d’éclairage. Le moniteur dispose également d’un mode de réduction de la lumière bleue.



Lancez vos applications facilement avec votre voix

Assistant vocal



Un assistant vocal à votre écoute. Jonglez entre les applications, lancez des vidéos et bien plus encore en un clin d'œil grâce à l'assistant vocal ou l'application SmartThings.



Une connexion automatique à vos appareils

Auto Source Switch +



Grâce à la fonction Auto Source Switch +, le Smart Monitor détecte les appareils connectés dès qu’ils sont branchés et affiche la bonne source.



Voici la fiche technique :











Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 346.94 euros.



