MARS GAMING nous propose un nouveau refroidisseur pour PC portable : Le MNBC5 XL.



La base et le support de refroidissement pour ordinateur portable les plus avancés. Tout ce que vous pouvez désirer est à votre portée : un éclairage dynamique ARGB spectaculaire et contrôlable, une grande taille XL pour supporter les ordinateurs portables les plus puissants, un refroidissement extrême avec 6 ventilateurs à commande numérique, une fonction de support avec 7 positions sélectionnables et un support exclusif pour votre smartphone.







SURFACE DE REFROIDISSEMENT AVANCÉE



Doté d'une grille spéciale en aluminium et d'une structure en ABS résistant, le socle du MNBC5 offre un support parfait pour les ordinateurs portables de toute taille, le protégeant de la surchauffe grâce à ses 6 ventilateurs à commande numérique, et offrant une surface antidérapante pour vous permettre de profiter de vos sessions de jeu partout.



7 modes d'éclairage



Superbe système d'éclairage latéral ARGB avec 7 modes pour créer l'ambiance parfaite. Profitez d'un look spectaculaire et protégez votre ordinateur portable en même temps.



Stand ergonomique à 7 positions



Ergonomie maximale grâce à sa fonction complète de support à 7 positions qui vous permet d'élever la surface de votre ordinateur portable à la hauteur dont vous avez besoin, obtenant ainsi de nouveaux niveaux de confort pour chacune de vos sessions. Jouez, écrivez, étudiez et faites tout ce que vous voulez avec votre ordinateur portable sans vous soucier des postures inconfortables ou connectez un clavier et une souris supplémentaires pour une solution comparable à un PC de jeu de bureau.



6 ventilateurs contrôlés numériquement



Contrôlez et surveillez les 6 ventilateurs inclus grâce à son panneau de contrôle LCD.



Idéal pour les détenteurs d'un smartphone



Donnez à votre smartphone la place qu'il mérite grâce au support pour smartphone inclus. Toutes vos configurations de jeu et vos communications sont organisées pour une performance maximale.



Connectivité totale



Le MNBC5 possède 2 ports USB2.0 et un câble d'alimentation USB, améliorant la connectivité de votre base et permettant un accès multimédia facile et des périphériques supplémentaires. Connectez votre souris, votre casque, votre hub... Tout ce dont vous avez besoin sans perdre le meilleur refroidissement pour votre ordinateur portable.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Voici la fiche technique :









Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 39.95 euros.



MARSGAMING