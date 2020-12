SUPER FLOWER nous propose une nouvelle alimentation : La Leadex III Gold ARGB - 550W.



La série LEADEX III ARGB, qui est basée sur la plate-forme LEADEX III, comporte un éclairage RGB. La lumière RGB à LED possède 16 modes d'éclairage tels que le mode arc-en-ciel, le mode respiration, le mode clignotement, le mode couleur unique, etc. qui peuvent être contrôlés manuellement par le biais d'un bouton.



Le bloc d'alimentation RGB peut également être commandé par la carte mère à partir d'ASUS, Gigabyte ou MSI avec un connecteur RGB 5V. Le LEADEX III ARGB series PSU fournit un rendement élevé et une puissance stable et est livré avec un ventilateur de refroidissement intelligent de 13cm à contrôle thermique bidirectionnel pour assurer que votre système PC professionnel fonctionnera sous une charge lourde, également capable d'alimenter votre système PC équipé de NVIDIA® SLI™ ou ATI CrossFireX™ setup.



















Les effets lumineux RGB peuvent être SYNC grâce au M/B qui supporte la fonction ARGB, y compris les séries ASUS AURA/MSI Mystic Light/Gigabyte Fusion/Asrock Polychrome.



Voici les principales caractéristiques :



- Contrôlée par logiciel via un connecteur 5V, la série Leadex III ARGB offre des options de mode plus colorées

♦ Le seul panneau arrière lumineux en cristal ARGB au monde,

♦ Rail 5VSB à haute efficacité,

♦ Excellente suppression des ondulations,

♦ Leader de sa catégorie Simple +12V sortie puissante,

♦ Conception entièrement modulaire.



- Offrir des options flexibles pour la gestion des câbles,

- Augmenter l'efficacité du bloc d'alimentation tout en réduisant la consommation de courant,

- Conception brevetée d'un connecteur à glace avec une perspective gracieuse et une sécurité.



♦ 16 modes d'éclairage à commande par bouton optionnel

♦ Support de toutes les cartes mères compatibles Intel/AMD Multi-Core CPU & ATX/BTX (Haswell ready),

♦ Conforme aux spécifications ATX 12V. v2.32 & EPS 12V. v2.92,

♦ Respecter la norme Energy Star et le règlement EuP (produits consommateurs d'énergie),

♦ 80PLUS certifié or,

♦ Support NVIDIA® SLI™ & ATI CrossFireX Carte graphique haute performance,

♦ Techniques multi-brevetées,

1. Système de contrôle du ventilateur thermique ECO : Mode semi-passif,

2. Ventilateur FDB de 130 mm,

- La conception unique à 11 pales assure un débit d'air élevé et un système de refroidissement plus stable,

- L'éclairage circulaire breveté offre un éclairage plus doux.



3. Conception brevetée d'un connecteur à glace avec une perspective gracieuse et une sécurité,

4. Conception d'éclairage brevetée : Options d'auto-détection ARGB SYNC ou mode manuel,

5. Conception stable de la sortie 3,3V/5V/12V,

6. Nouvelle technologie brevetée de connecteur (20+4) à broches,

7. La double protection contre les surtensions assure une protection plus complète et une sécurité ultime pour les utilisateurs finaux,

8. Transformateur principal à très haut rendement en instance de brevet multiple,

♦ Condensateurs solides utilisant une sortie en courant continu pour une fiabilité stable,

♦ Des condensateurs 100 % japonais à 105°C (carte mère et panneau arrière modulaire) assurent une grande stabilité et une longue durée de vie,

♦ Protection contre les surtensions/Protection contre les surintensités/Protection contre les surpuissances/Protection contre les courts-circuits/Protection contre les sous-tensions/Protection contre les surchauffes/Fonctionnement à vide/Protection contre les surtensions et les appels de puissance,

♦ Plus de 2 000 fois le test On/Off,

♦ Matériaux verts sans plomb en conformité avec la directive RoHS/DEEE.



Voici la fiche technique :







Elle est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 159.95 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



SUPER FLOWER