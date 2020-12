MSI nous propose : Le MEG Aegis Ti5 10TE-006EU.



La série MEG a été pensée pour dépasser les produits gaming concurrents et repousser les limites de ce que l'on appelle le gaming extrême. En combinant les forces de nos modèles existants à des technologies innovantes, les ordinateurs MEG apportent des améliorations notables en termes de performances de travail et de gaming. Avec la série MEG, vous vivez une expérience gaming immersive, et les gamers les plus exigeants trouveront à coup sûr leur bonheur.



















UN DESIGN FUTURISTE



L'Aegis Ti5 a été pensé pour se libérer des limites imposées par le monde d'aujourd'hui et se tourne résolument vers le futur. MSI s'est inspiré du concept de vitesse pour modeler son apparence et l’a imprégné de tout son esprit gaming pour garantir des performances incomparables. Son design futuriste accompagnera les joueurs dans leur quête de victoire avec élégance.



MOLETTE GAMING INNOVANTE



La différence entre la victoire et la défaite peut se jouer en une milliseconde. Grâce à cette molette gaming innovante, vous pourrez maîtriser ce monstre de performances de manière intuitive en surveillant les paramètres les plus importants en temps réel ou en activant des profils de jeux prédéfinis.



Une technologie intelligente pour un son limpide



MSI Sound Tune est une technologie d'annulation du bruit contrôlée par une intelligence artificielle qui se base sur un modèle de réseaux neuronaux profonds (DNN, Deep Neural Network). Celui-ci est capable de générer plus de 500 millions de données pour simuler l'activité d'un cerveau humain. Quand un son est perçu, le modèle le reconnaît automatiquement et sépare le son de la voix des bruits environnants. Il filtre ainsi tous les bruits qui pourraient nuire à vos conversations pendant votre jeu.



Pour voir la fiche technique (Modèle variable suivant configuration) : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 4 299 euros.



