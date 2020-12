MSI commence à distribuer le BIOS B550 avec AGESA 1.1.9.0 et le nouveau Curve Optimizer.



MSI a commencé à partager une nouvelle version de bios pour ses cartes mères B550M Mortar. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle dispose d'Agesa ComboAM4v2PI 1.1.9.0 qui prend en charge la fonction Smart Access Memory d'AMD. Cependant, on remarque également le nouveau Curve Optimizer.







Actuellement, le BIOS n'est repéré que pour le B550M Mortar et le B550M Mortar WiFi qui peuvent être téléchargés ICI. MSI ne mentionne pas encore cette fonction dans ses descriptions. Avec Clock Optimizer, le processeur peut se sous-volter et s'overclocker dynamiquement, ce qui permet au CPU d'atteindre une vitesse d'horloge plus élevée sans sacrifier l'efficacité.







Un Redditor a obtenu la technologie Infinity Fabric d'AMD ( flck ) à une vitesse allant jusqu'à 2100 MHz, mais il n'a fait que démarrer Windows. Elle n'était pas encore complètement stable.



HARDWARE INFO (NL)