ASUS donne à la GeForce RTX 3070 le traitement de soufflerie latérale turbo.



ASUS a présenté aujourd'hui la carte graphique GeForce RTX 3070 Turbo. Étant donné que la société a construit des refroidisseurs à flux d'air latéral même pour le RTX 3090 de 350 W, une telle carte basée sur le RTX 3070 ne devrait pas surprendre. ASUS conçoit ces cartes pour les cas où la circulation de l'air est limitée. La carte a strictement 2 fentes épaisses et pleine hauteur.



















Elle utilise une solution de refroidissement de type ventilateur latéral qui utilise une plaque de chambre à vapeur et un dissipateur de chaleur de type canal en cuivre ; et un ventilateur latéral qui utilise un roulement à double bille. La carte est alimentée par une paire de connecteurs d'alimentation PCIe à 8 broches situés le long de l'extrémité arrière, plutôt que sur le dessus.



La carte s'adapte aux vitesses d'horloge de référence NVIDIA jusqu'à 1725 MHz GPU Boost, et 14 Gbps (GDDR6-efficace) de mémoire ; bien qu'un "OC Mode" activé par logiciel puisse la faire fonctionner jusqu'à 1755 MHz. Les sorties d'affichage comprennent trois DisplayPort 1.4a, et un connecteur HDMI 2.1.



La société n'a pas révélé d'informations sur les prix ou la disponibilité.



TECHPOWERUP