ACER nous propose : Le Nitro NoteBook version AMD.



Un détaillant allemand a dressé la liste de ce qui semble être l'attaque à venir de la DMLA sur le marché des ordinateurs portables 17,3" haut de gamme - celui-ci étant particulièrement adapté aux jeux. Le détaillant ep.de a mentionné une variante d'Acer Nitro qui comprend le processeur Ryzen 7 5800H basé sur Zen 3 d'AMD, une pièce haute performance de 45 W comprenant 8 cœurs physiques et 16 cœurs logiques ainsi que des graphiques intégrés de classe Vega. Outre l'APU haute performance d'AMD, ce portable est l'un des premiers à être configuré avec une carte graphique haut de gamme de la série NVIDIA RTX-30 - à savoir la RTX 3080, qui sera très probablement une version Max-Q pour des raisons de chaleur et de consommation d'énergie.















L'ordinateur portable dispose en outre de 32 Go de mémoire vive DDR4 à 3 200 MHz et de disques SSD NVMe d'une capacité maximale de 1 To. Il existe d'autres variantes avec des configurations inférieures qui semblent n'offrir que 512 Go de NVMe et une carte graphique NVIDIA GTX 1650.



Il semble que pour l'instant, la résolution maximale du panneau soit fixée à 1080p en cochant 144 Hz. La configuration supérieure a été répertoriée pour un prix de 1950 €, si ce n'est calme et collecté - un prix élevé pour du matériel haut de gamme. Bien sûr, les variations avec du matériel moins sophistiqué seront moins chères.



L'ordinateur portable est livré avec une alimentation de 180 W, alors attendez-vous à ce que ce soit un appareil mural - et c'est compréhensible. Nous pourrions assister à un afflux d'ordinateurs portables haut de gamme équipés de processeurs AMD en 2021, ce qui signifie qu'au moins dans ce domaine, il battra aisément l'année 2020. Si seulement il y avait un stock important de ces ordinateurs portables...



VIDEOCARDZ