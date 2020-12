TECHPOWERUP nous propose le test de la : ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi X.



Aujourd'hui, nous avons avec nous la Radeon RX 6800 XT Taichi X d'ASRock, la version personnalisée la plus haut de gamme du RX 6800 XT "Big Navi". Bien qu'étant un géant avec des cartes mères, ASRock est l'un des plus jeunes dans le domaine des cartes graphiques, faisant ses débuts exclusivement avec la marque AMD Radeon.



Étant donné que "Big Navi" est le premier GPU de segment passionné par AMD depuis l'incursion d'ASRock, la RX 6800 XT Taichi finit par être la carte graphique la plus haut de gamme de la société. La Taichi X combine un circuit imprimé personnalisé avec la solution de refroidissement 3X d'ASRock. Le langage de conception "gearwheel" d'ASRock a été bien accueilli par les enthousiastes et est utilisé dans toutes les familles de cartes mères et de cartes graphiques de la société.



AMD a lancé la Radeon RX 6800 XT en novembre dernier, en introduisant l'architecture graphique RDNA2 qui répond à toutes les exigences de DirectX 12 Ultimate, y compris le rayonnage en temps réel. Ceci est particulièrement important car le RDNA2 est déployé sur les dernières consoles PlayStation 5 et Xbox Series X/S next-gen, ce qui est là où se trouve l'argent pour les développeurs de jeux, et l'optimisation pour ces consoles facilite l'optimisation pour AMD Radeon.







Le raytracing en temps réel est la dernière frontière du graphisme 3D, et si la 3D interactive entièrement raytracée ne reste que théorique, les dernières architectures graphiques, à commencer par NVIDIA "Turing", sont capables de combiner des graphiques 3D raster conventionnels avec certains éléments raytracés, tels que l'éclairage, les ombres, les réflexions et l'illumination, pour améliorer considérablement le réalisme.



Même ces minuscules éléments de traçage de rayons nécessitent une énorme puissance de calcul et imposent l'utilisation de matériel à fonction fixe. L'architecture RDNA2 d'AMD repose sur une augmentation considérable des capacités de calcul du GPU, en doublant les ressources du SIMD par rapport à l'architecture RDNA "Navi" de la génération précédente. La tâche de calcul la plus intensive des intersections est prise en charge par un matériel à fonction fixe appelé accélérateur de rayons. Chacune des 72 unités de calcul RDNA2 du RX 6800 XT en possède une.



Une conséquence de l'énorme amélioration du SIMD est que les performances de la 3D traditionnelle en mode raster ont considérablement augmenté au cours de la dernière génération, AMD affirmant que le RX 6800 XT est aussi performant que le fleuron de NVIDIA, le GeForce RTX 3080.



Basée sur le silicium "Navi 21" de 7 nm, la Radeon RX 6800 XT dispose de 72 des 80 unités de calcul RDNA2 physiquement présentes sur le silicium, ce qui représente 4 608 processeurs de flux, 72 accélérateurs de rayons, 288 TMU et 128 ROP. La société a également doublé la quantité de mémoire à 16 Go et utilise la mémoire GDDR6 de 16 Gbps au standard JEDEC la plus rapide.



La largeur du bus mémoire est toutefois restée à 256 bits, ce qui correspond à une bande passante mémoire de 512 Go/s. AMD affirme avoir surmonté le manque de bande passante grâce à une fonctionnalité innovante qu'elle appelle Infinity Cache, un cache de 128 Mo sur la puce qui fonctionne à un débit énorme, ce qui aide la mémoire.



Fonctionnant jusqu'à 2360 MHz par rapport à la référence de 2250 MHz, l'ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi X dans cette revue dispose de l'overclock d'usine le plus élevé de la société pour ce GPU. L'alimentation de la carte est assurée par une puissante solution VRM 16 phases qui tire sa puissance de trois connecteurs d'alimentation PCIe à 8 broches, et les limites de puissance sont également augmentées.



La solution de refroidissement Taichi 3X, qui utilise un épais dissipateur thermique en aluminium à ailettes ventilé par trois ventilateurs, permet de garder tout cela au frais. La carte est bien dans la catégorie des triple-fentes et comporte de nombreux ornements LED RGB, ainsi que certaines caractéristiques pratiques, comme un contrôle ARGB qui vous permet de synchroniser l'éclairage de votre plate-forme avec celui de la carte graphique, et un double BIO. Dans cette revue, nous avons testé la carte avec son BIOS "P" (performance) par défaut et le BIOS "Q", plus silencieux. ASRock propose le RX 6800 XT Taichi X à 830 $ - la carte va à l'encontre des rivaux établis de l'écosystème AMD, tels que le Red Devil, le Sapphire NITRO+ et l'ASUS ROG STRIX.



Voici la fiche technique :







TECHPOWERUP